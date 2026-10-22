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▲一名30多歲台灣井姓女子被發現陳屍富士河口湖某間飯店內，警方在現場查獲另一名27歲台女楊閔涵手持刀械，當場將她逮捕。（圖／翻攝自TBS）

台籍井姓女子跟團可樂旅遊前往日本山梨縣遊玩，19日卻被發現陳屍河口湖飯店內，頸部有刀傷，兇嫌為同團不同房的楊姓女子，曾經旅居日本4年的作家兼演員歐陽靖看到本案後「心中震了一下」，分享遇過旅行社為了不流團而「說服」獨旅的客人跟陌生人拼房，坦言此存在一定的人身安全風險。歐陽靖在社群平台表示，並房（拼房）在團體旅遊中很普遍，單人或落單人數的團客必須一起睡同房，除非願意加錢睡單人房，但也有例外狀況，她多年前幫某間旅行社宣傳一梯日本團，有兩位女性單獨客，其中女客A明明說要加錢睡單人房，旅行社卻一直說服其跟女客B拼房。對此，歐陽靖詢問旅行社原因，對方說女客B沒有預算睡單人房，如果無法跟他人拼房就要退團，這也將導致該團無成團，所幸最後女客A同意拼房，行程也一切順利，不過女客A事後跟歐陽靖抱怨，「我懷疑旅行社騙我...」女客A進一步說明，因為旅行社跟她說與其拼房的是一名老師，人很親切，絕對不是怪人，但實際上卻是一位都不講話、打呼還很大聲的大學生，「我當下想通了旅行社『騙』她的原因...但今天看到河口湖這則新聞，心中突然震了一下」。歐陽靖說：「要跟另一個陌生人被關在同房間過夜，這其實是有風險的一件事...甚至再多一個人、睡通鋪都會相對安全一點。既然拼房是旅行團不可避免的事情，旅行社是否有告知房客對方真實資料的義務？但這樣又會洩漏旅客的隱私，甚至旅行社根本也不清楚團客的背景...」讓網友紛紛表示「細思極恐」、「獨旅真的要更加注意自己的安全」。