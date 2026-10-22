。《NOWNEWS》為您整理味全龍2026台灣大賽主場賽事門票加開連結、開賣時間、資格等相關資訊一次看。

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味全龍2026台灣大賽主場G5 至 G7 加開區域與售票資訊：

若真的修改時間而無法到場，球團提供無條件全額退票，且免收手續費。

味全龍昨日4：5惜敗給中信兄弟，系列賽被拖入第5場，但後3場都是在大巨蛋作為東道主，今（22）日中午球團宣布G5、G6與G7門票加開內野L4、L5及外野L2門票，票價從500元至最高1000元，22日下午17：00正式開賣味全龍台灣大賽前2場主場都贏下，加上G3輕取勝出，系列賽取得大幅度領先，但昨日遭到中信兄弟強勢反撲，硬是把比賽拖入第5場。味全龍最後3場都握有主場優勢，稍早球團也宣布加開G5、G6與G7門票，讓更多龍迷可以進場觀賽，見證隊史第6座中職總冠軍。比賽場地：臺北大巨蛋開賣時間：2026年10月22日（四）17:00起全面開賣加開區域：內野L4、內野L5、外野L2購票通路：味全龍官方售票網、味全龍售票APP取票限制：本加開時段於官方售票網及APP購票後僅提供「電子票」，不開放FamiPort超商取票服務。由於強烈颱風薔琵襲來，若是延賽，味全龍球團也有針對防颱與延賽退票的特別規定，作為相對應措施，比賽延期機制：若遇颱風導致台北市政府宣布停班停課，比賽將依次順延至隔日進行，例如G5（10/23）因風雨延賽，將改至10/24進行，原訂G6與G7順延至10/25及10/26。無條件全額退票：持有電子票或超商未取票者，若因賽事延期無法到場，可於規定時間內申請全額退票且免收手續費。退票截止時間：截止時間為延賽日開賽前一日 23:59 止。