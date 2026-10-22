我是廣告 請繼續往下閱讀

張善政回擊「心不在桃園」 強調「績效在哪裡，心就在那裡」

桃園人口逆勢成長 逾百億投入至少12所新學校

SRF電廠爭議硬槓到底 張善政：我的答案就是NO

桃園市長張善政昨（21）日接受TVBS政論節目《少康戰情室》專訪，在節目主持人趙少康，以及聯合報桃竹苗特派員張裕珍、TVBS《新聞大白話》主持人譚伊倫組成的媒體提問團專題訪問下，暢談市府各項重大建設與施政成果。專訪過程中，主持人趙少康對市府團隊的表現給予高度肯定，直言查閱資料時發現張善政默默「做那麼多事情」，更盛讚張善政的施政非常「接地氣」。面對日前賴清德總統輔選時曾指其「心不在桃園、水土不服」，張善政在節目中以堅定的態度回應：「一個人在哪裡努力，付出在哪裡，績效在哪裡，心就在那裡！」他並以2016年台南大地震時，賴總統親身投入救災的用心為例，相信總統也能體會他全心為桃園打拚的努力。張善政強調，市府團隊不隨政治口水起舞，而是用100%的施政執行力與具體有感的政績，來爭取桃園市民的認同。張善政在專訪中特別為市府基層公務員抱屈。面對外界抹黑市政建設「零進度」，他心痛地表示，為了推進前任留下、嚴重落後的捷運綠線與各項重大建設，市府基層同仁沒日沒夜地拚命趕工，把八年的工期壓縮成不到四年，一天當兩天用，卻僅因選舉陣營不同，就被全盤打成「沒做事」，對這些不分黨派拚命工作的基層同仁情何以堪，是他「最吞不下去的」！而針對對手以「龜兔賽跑」中驕傲的兔子來影射張善政本人，張善政則堅定回應，自己面對選情與市政始終一步一腳印、如履薄冰，絕不敢大意；但他深信不論對手如何比擬龜兔賽跑，絕大多數的桃園市民看的是「執政績效」而非看顏色，實實在在地解決市民需求、拿出真政績才是關鍵。而在教育投資上，張善政指出因應桃園年輕人口成長，過去與未來四年準備投入逾百億預算新建至少12所學校，這讓主持人趙少康忍不住驚訝讚嘆：「很多地方都在裁併學校，桃園還在增加學校，真的是很不簡單！」在居住正義方面，市府突破傳統社會住宅「蓋越多、財政負擔越大」的瓶頸，首創「可負擔住宅」政策。張善政說明，透過公權力與容積獎勵讓建商回饋戶數，市府再以低於市價的合理價格賣給符合條件的年輕人，並將資金回流挹注社會住宅，讓「可負擔住宅」與「社會住宅」化作居住正義的雙翼，從根本解套青年成家的難題。此外，在捍衛市民健康與環境保護上，張善政更展現了不妥協的鐵腕魄力。面對前朝留下的觀音SRF（固體再生燃料）電廠進駐爭議，張善政回憶，剛上任時到觀音參加活動，車子被當地的基層民眾半路攔了下來，鄉親當面向他懇求：「市長，請你一定要替我們觀音鄉親擋住SRF！」這份市井小民對空氣污染的深切擔憂，讓他深刻記在心裡。市府團隊在嚴格查核發現程序瑕疵後，毅然決然撤銷其進駐許可。張善政透露，被撤銷的廠商中包含美商，當時連美國在台協會（AIT）都曾為此表達關切；但他毫不退縮，當面直指台灣缺電是中央「上梁不正下梁歪」的能源政策問題，地方與市民絕對不能承受這個苦果，更直言要AIT去質疑中央政府的能源政策。他霸氣承諾，即便未來面臨廠商的訴願或行政訴訟壓力，面對廠商是否能營運，「我的答案就是NO」，鐵腕撤銷SRF電廠、守護市民健康，是市府對桃園鄉親永遠不變的承諾與底線。