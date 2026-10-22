威秀影城宣布引進日本怪獸電影《哥吉拉-0.0》3D造型爆米花桶，高達19.5吋，從粗獷皮膚、背鰭到長尾巴都完整還原，外觀看起來根本就是大型哥吉拉模型。這款巨型爆米花桶將於明（23）日起開放預購，售價1999元，不需要綁電影票，但必須具備威秀 iShow 會員資格，而且採取限時不限量預購，不用擔心第一天沒搶到就買不到。《NOWNEWS今日新聞》整理購買地點、預購方式、會員資格與取貨時間，讓粉絲一次看懂。
巨型哥吉拉爆米花桶10/23開賣！50公分高、1999元免綁電影票
這款《哥吉拉-0.0》3D造型爆米花桶，最大特色就是超驚人的尺寸，高達19.5吋、約49.5公分，幾乎跟一尊大型收藏模型沒兩樣。哥吉拉張嘴咆哮、雙腳站立，身上布滿凹凸不平的皮膚紋理，背部還有一整排尖銳背鰭，甚至連長尾巴都完整呈現。
更特別的是，這款商品真的能裝爆米花！設計將容器藏在哥吉拉背部，打開後就能倒入爆米花，從外面看還能看到哥吉拉彷彿「背著爆米花」的有趣模樣。這款商品先前在海外曝光後引發話題，如今台灣威秀影城也引進，售價1999元，內含哥吉拉3D造型爆米花桶1個及中爆米花1份，不必購買《哥吉拉-0.0》電影票，也不需要搭配其他電影票券，單純想收藏的粉絲也能入手。
哥吉拉爆米花桶怎麼買？iShow 會員限定、全台威秀臨櫃預購
想買的粉絲要特別注意，這次巨型哥吉拉爆米花桶並不是直接到影城就能帶回家，而是採取預購方式，10月23日（五）起至11月13日止，於全台威秀影城營業時間開放現場臨櫃預購，僅限 iShow 會員購買，無法透過官網或 APP 直接下單。尚未加入會員的民眾，記得事先申辦 iShow 會員，避免白跑一趟。
不過，粉絲也不用太緊張，威秀影城這次採取「限時不限量」方式販售，只要在10月23日至11月13日預購期間完成購買，就不必為了搶限量名額徹夜排隊。完成付款後，中爆米花可於購買當下領取，哥吉拉爆米花桶本體則預計要等到2027年2月才能拿到。
取貨方式分成影城自取與宅配兩種，完成預購後，必須掃描銷售明細上的QR Code，填寫指定取貨影城或宅配地址。選擇影城自取的民眾，預計2027年2月19日至3月18日期間，憑發票或銷售明細領取；若選擇宅配，每隻須額外支付300元運費，預計2027年2月19日起陸續配送。需要注意的是，每筆訂單只能指定一個收貨地址，若要辦理退貨，也必須在2026年11月13日前，攜帶發票或銷售明細返回原購買影城辦理。
🟡《哥吉拉-0.0》3D造型爆米花桶預購懶人包
📌商品尺寸：19.5吋，約50公分
📌預購時間：2026年10月23日至11月13日，各影城營業時間
📌預購地點：全台威秀影城現場臨櫃
📌購買資格：限iShow會員
📌價格：1999元，含爆米花桶1個、中爆米花1份
📌不需要購買電影票
📌限時不限量預購
📌影城取貨時間：預計2027年2月19日至3月18日
📌宅配服務：每隻加收300元，預計2027年2月19日起配送
📌退貨期限：2026年11月13日前，至原購買影城辦理
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這款《哥吉拉-0.0》3D造型爆米花桶，最大特色就是超驚人的尺寸，高達19.5吋、約49.5公分，幾乎跟一尊大型收藏模型沒兩樣。哥吉拉張嘴咆哮、雙腳站立，身上布滿凹凸不平的皮膚紋理，背部還有一整排尖銳背鰭，甚至連長尾巴都完整呈現。
更特別的是，這款商品真的能裝爆米花！設計將容器藏在哥吉拉背部，打開後就能倒入爆米花，從外面看還能看到哥吉拉彷彿「背著爆米花」的有趣模樣。這款商品先前在海外曝光後引發話題，如今台灣威秀影城也引進，售價1999元，內含哥吉拉3D造型爆米花桶1個及中爆米花1份，不必購買《哥吉拉-0.0》電影票，也不需要搭配其他電影票券，單純想收藏的粉絲也能入手。
想買的粉絲要特別注意，這次巨型哥吉拉爆米花桶並不是直接到影城就能帶回家，而是採取預購方式，10月23日（五）起至11月13日止，於全台威秀影城營業時間開放現場臨櫃預購，僅限 iShow 會員購買，無法透過官網或 APP 直接下單。尚未加入會員的民眾，記得事先申辦 iShow 會員，避免白跑一趟。
不過，粉絲也不用太緊張，威秀影城這次採取「限時不限量」方式販售，只要在10月23日至11月13日預購期間完成購買，就不必為了搶限量名額徹夜排隊。完成付款後，中爆米花可於購買當下領取，哥吉拉爆米花桶本體則預計要等到2027年2月才能拿到。
取貨方式分成影城自取與宅配兩種，完成預購後，必須掃描銷售明細上的QR Code，填寫指定取貨影城或宅配地址。選擇影城自取的民眾，預計2027年2月19日至3月18日期間，憑發票或銷售明細領取；若選擇宅配，每隻須額外支付300元運費，預計2027年2月19日起陸續配送。需要注意的是，每筆訂單只能指定一個收貨地址，若要辦理退貨，也必須在2026年11月13日前，攜帶發票或銷售明細返回原購買影城辦理。
📌商品尺寸：19.5吋，約50公分
📌預購時間：2026年10月23日至11月13日，各影城營業時間
📌預購地點：全台威秀影城現場臨櫃
📌購買資格：限iShow會員
📌價格：1999元，含爆米花桶1個、中爆米花1份
📌不需要購買電影票
📌限時不限量預購
📌影城取貨時間：預計2027年2月19日至3月18日
📌宅配服務：每隻加收300元，預計2027年2月19日起配送
📌退貨期限：2026年11月13日前，至原購買影城辦理