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中職台灣大賽打得如火如荼，大家在場上拼輸贏，場邊居然有人在偷看美女，味全龍游擊手張政禹21日出戰中信兄弟，沒想到比賽時卻被球迷發現，他在峮峮跳「勝利卡農」應援舞時目不轉睛，影片曝光後還被老婆發現，傳訊息來警告「你明天會長針眼。」一名網友在Threads上傳峮峮跳「勝利卡農」的影片，沒想到拍一拍卻突然發現，後面有一位大哥看得非常認真，而這位就是味全龍的張政禹，公開的影片中，他可以說是看到目瞪口呆，還面帶微笑，深陷在峮峮的魅力裡。更搞笑的是，張政禹的老婆也沒有錯過這段影片，他本人親自現身在留言區寫下「你們真的很糟糕」，並且附上自己跟老婆聊天室的截圖，只見老婆轉發他看妹的影片到聊天室，還開玩笑警告：「你明天長針眼」，讓老公如坐針氈。事實上，張政禹在這次台灣大賽表現相當精彩，不僅順利兌現贏球就剪掉一條辮子的承諾（目前還剩一條），昨日還擔任先發第3棒游擊手，雖然味全龍以4比5遭中信兄弟逆轉，但目前味全還是以3比1領先，勝率還是相當大。