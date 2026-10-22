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▲除了舒適的住宿體驗，台中李方艾美酒店更將精緻餐飲延伸至寵物專屬服務，（圖／業者提供）

▲戶外草皮空間，讓毛孩能在旅途中自在散步與休憩，在城市景觀環繞下享受悠閒的假期時光。（圖／業者提供）

許多人把寵物當家人，看準商機，不少飯店推出友善寵物住房專案。台中李方艾美酒店就有「寵艾住房專案」，提供寵物友善專屬樓層外，還有寵物三層下午茶，以及客制化生日包場服務，近日就有人為了幫毛孩慶生，豪砸10餘萬元在24樓高空景觀酒吧包場開派對，讓毛孩成為聚會主角。寵物成為家庭重要成員，飯店服務也從開放攜帶入住，延伸至專屬備品、餐飲與慶生活動。李方艾美酒店設置寵物友善專屬樓層，房內準備寵物小窩或軟墊、帳篷、食物水碗及玩具，一應俱全，讓飼主帶毛孩出遊旅行時，減少攜帶用品負擔。除了住宿，酒店也將下午茶服務延伸至寵物，在24樓高空景觀酒吧PANO 24推出寵物三層下午茶，飼主享受午後時光，毛孩也有自己的餐點。供應時間為每天下午2時至晚間7時30分，須提前一天預訂。酒店表示，即日起至12月30日，入住任一寵物房型，每房加贈寵物下午茶一套，並由專人聯繫安排用餐。飼主可帶寵物欣賞城市景觀，酒吧另設戶外草皮活動空間及拍照區，供毛孩散步、休憩與合影。除了日常住宿，寵物生日也成為客製化服務項目。酒店可依賓客人數、使用時段、餐飲搭配及活動需求規畫，也可邀親友與其他寵物一同參加。業者指出，一名家住新竹客人，獲悉酒店推出友善寵物專案，特別認同酒店作法，上月家中毛孩生日，委託酒店在高空景觀酒吧包場辦生日趴，邀請的親友團中，有不少攜帶寵物參加，儘管花費10餘萬元，以毛孩為主角的歡樂會，讓飼主很滿意。「寵艾住房專案」提供精緻客房、經典客房及艾美套房等選擇，大約有十餘間。其中，選擇專案中的艾美套房，旅客可享雙人早餐及行政酒廊禮遇。各房型專案內容與寵物活動區域規範，請於訂房時向酒店洽詢確認。情請參閱台中李方艾美酒店官網：https://www.lemeridien-taichung.com.tw