我是廣告 請繼續往下閱讀

推動高雄演唱會經濟「2.0」，國民黨高雄市長候選人柯志恩於臉書透露她日前在行程途中，巧遇打造無數國際巨星世界巡迴演唱會的幕後關鍵推手——全球第二大現場音樂娛樂集團「AEG Presents」資深副總裁 Michael Harrison，雙方更就國際音樂節引進與高雄觀光娛樂產業發展進行深度交流。柯志恩也主動向 Michael Harrison提起將這種頂級的國際音樂祭帶到高雄。柯志恩表示，AEG Presents 為全球第二大現場音樂與娛樂集團，包括席琳狄翁（Céline Dion）、泰勒絲（Taylor Swift）等巨星震撼全球的巡迴演唱會，幕後都有Michael Harrison的關鍵身影。AEG Presents更是每年吸引數十萬全球樂迷朝聖的加州「Coachella（科切拉音樂節）」主辦方，月初引爆台北大巨蛋的BIGBANG演唱會，也出自他們之手。交流過程中，柯志恩主動向 Michael Harrison 聊起 Coachella，並向他提出願景，詢問有沒有可能，把這種頂級的國際音樂祭帶到高雄？面對 Michael 幽默詢問「高雄有沙漠嗎？」，柯志恩回應：「高雄雖然沒有沙漠，但我們有最熱情的陽光、遼闊的海洋、絕美的沙灘，以及全台灣對音樂最狂熱的年輕靈魂！Coachella 能在沙漠創造傳奇，高雄就絕對有實力在自己的海風中，打造出令全球歌迷心馳神往的國際盛會！」柯志恩強調，從先前與寬宏藝術董事長林建寰，及天后張惠妹經紀人陳鎮川深入探討「高雄演唱會經濟2.0」，到這次與國際娛樂巨擘的交流。她的方向非常明確，未來若有機會帶領高雄，必定將高雄從「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，把短期觀光人流轉化為在地就業與產業鏈，全力推動演唱會產業升級，不只讓國際巨星走進來、全球樂迷留下來，更要讓全世界因高雄的軟實力而感到驚艷與喝采。