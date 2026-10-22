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香港颱風天照常交易 終結數十年休市慣例

日本、美國等主要市場 不因天災警報自動休市

台股休市與台北停班連動 金融市場能否脫鉤引關注

強颱薔琵來勢洶洶，台北市是否宣布停班停課備受關注，也讓颱風假與股市交易的關係再度成為討論焦點。民進黨台北市長候選人沈伯洋22日表示，台北是台灣金融重鎮，未來值得討論股市是否應與停班停課脫鉤。事實上，日本、美國、韓國及新加坡等主要金融市場，原則上不會因颱風、颶風等極端天氣警報而自動休市，香港更在2024年正式實施「惡劣天氣不停市」制度，以維持國際金融市場正常運作。沈伯洋22日受訪時指出，台北市除了人口密集，也是金融重鎮，涉及股市及金融機構運作，但目前台股交易與停班停課並未脫鉤。未來金融機構是否應訂定不同標準，值得進一步討論，不過現階段最重要的仍是做好防颱準備。綜合《華爾街日報》（The Wall Street Journal）、路透社（Reuters）等外媒報導，香港過去遇到8號或以上熱帶氣旋警告訊號、黑色暴雨警告時，證券市場可能暫停交易，但隨著金融交易全面電子化，這項延續多年的制度也逐漸受到檢討。香港政府2024年6月宣布改革，並自同年9月23日起正式實施「惡劣天氣不停市」制度，即使遭遇颱風或暴雨，證券及衍生性商品市場仍依照原定時間交易。香港政府指出，自2018年以來，當地證券及衍生性商品市場因惡劣天氣關閉共11次，其中2023年便發生4次，造成投資者無法即時管理投資組合，也影響香港與中國市場的互聯互通交易。香港交易所則強調，改革不代表要求所有金融從業人員冒險通勤，而是鼓勵券商、銀行及相關機構採取遠距辦公，並透過電子化服務維持交易、結算及交割作業，兼顧市場運作與人員安全。除了香港，日本東京證券交易所也沒有因颱風警報就自動休市的制度。遇到強烈颱風、地震等天然災害時，交易所會評估交易參與者受影響程度、市場運作能力及人員安全，再決定是否暫停交易。美國紐約證券交易所及那斯達克市場同樣不會因颶風警報自動休市。不過，這不代表極端天氣完全不影響交易。2012年颶風珊迪（Sandy）侵襲美國東岸時，紐約證交所及那斯達克便在10月29日至30日連續兩天停止交易，顯示重大災害仍可能迫使金融市場暫停運作。至於韓國、新加坡及中國，股票市場一般也不會因發布颱風警報而直接停止交易，而是依交易所營運狀況及相關應變機制決定是否調整交易安排。其中，中國的上海及深圳證券交易所，也是香港推動惡劣天氣不停市改革時參考的主要市場。相較之下，台灣證券交易所現行天然災害休市規定，與台北市政府宣布停止上班的時間直接相關。若台北市於交易日前一晚或當天開盤前宣布全日停班，台股當日即全日休市；若交易期間才宣布停止上班，則依證交所相關規定處理。不過，金融市場運作不只有股票買賣，還涉及銀行清算、證券交割、期貨及外匯等作業。香港實施惡劣天氣不停市前，也針對券商遠距作業、銀行服務及結算機制進行協調，並非單純宣布股市照常開盤。