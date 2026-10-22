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全年旅運挑戰新里程碑 4000萬人次提早達標

光復節連假將至，桃園國際機場公司預估明（23）日至27日疏運期間，機場旅運量約75.5萬人次、平均每日15.1萬人次，出境高峰為24日，入境高峰為26日。5天疏運期間，預估將湧入75.5萬人，較114年同期增加約3.3％。桃園機場旅運量持續成長，今年10月13日已突破4,000萬人次，較114年的11月5日提前23天，也較108年的10月27日提前14天，全年旅運量朝5,000萬人次里程碑邁進。挑戰歷史新高之際，面對光復節連假旅運量，機場公司已完成連假疏運整備，並建議旅客提早3小時抵達機場，善用自助報到、行李託運等智慧服務，提升旅運效率。因應連假出遊需求，機場公司已針對航廈人潮及各作業節點預作準備，並與相關單位保持聯繫，掌握尖峰時段旅客動態。為提升報到及通關效率，機場公司建議旅客多加利用網路及手機報到、自助報到機、自助行李託運、市區預辦登機及e-Gate自動通關等服務。旅客於安檢前，請預先確認行李內容物符合規定，行動電源及打火機須依規定隨身攜帶，不得託運；每位旅客攜帶行動電源以2個為限，並須妥善包裝、個別保護，飛行途中禁止使用或充電。隨身行李液體單件不得超過100毫升，總量不得超過1公升，以免因攜帶不符規定物品延誤通關