美國對台灣總額約140億美元的軍售案，遲遲未獲總統川普（Donald Trump）批准，隨著台灣九合一選舉下個月就要舉行，也持續引發各界關注。外媒《法新社》22日報導，軍售案延宕，除了涉及美軍自身武器庫存與作戰需求，也與川普政府希望維持美中關係、避免衝擊美中談判有關。
《法新社》指出，川普今年5月與中國國家主席習近平在北京會晤後，仍未批准這筆軍售，甚至曾將對台軍售形容為美中談判的籌碼，而北京則一貫反對美國向台灣出售武器，並將台灣問題視為美中關係的核心議題之一。
分析認為，川普政府如何在美中外交與支持台灣防衛之間取得平衡，已成為這筆軍售案的重要觀察點。除了外交因素，美軍武器庫存也構成另一項限制，美國在中東的軍事行動，增加了武器與彈藥的消耗，使華府必須評估現有庫存能否同時滿足海外作戰以及對外軍售需求。
報導提到，美國官員已考慮將原本規模約140億美元的軍售方案，拆分成數個較小的項目，希望降低一次性大型軍售，對北京造成的政治衝擊，涉及的防衛裝備包括愛國者飛彈、自動化指揮與管制系統、360度防空雷達等等，可協助台灣強化空情監控、整合防空指揮，並提升攔截飛彈等空中威脅的能力，也與台灣推動多層次防空體系「台灣之盾」（T-Dome）的規劃方向有關。
然而，軍售要從批准到轉換成實際戰力，仍須經過生產、交付、接裝、訓練及系統整合等程序，若批准時程持續延後，台灣取得相關裝備、完成防衛部署的時間也會受到影響。
美國官員曾表示，對台軍售仍在審查之中，美方對台政策並未改變，但在正式批准之前，政策聲明並不能確定軍售何時放行。後續華府是否批准整體方案，或改採分批推進的方式，將是觀察美國對台軍售政策走向的重要指標。
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分析認為，川普政府如何在美中外交與支持台灣防衛之間取得平衡，已成為這筆軍售案的重要觀察點。除了外交因素，美軍武器庫存也構成另一項限制，美國在中東的軍事行動，增加了武器與彈藥的消耗，使華府必須評估現有庫存能否同時滿足海外作戰以及對外軍售需求。
報導提到，美國官員已考慮將原本規模約140億美元的軍售方案，拆分成數個較小的項目，希望降低一次性大型軍售，對北京造成的政治衝擊，涉及的防衛裝備包括愛國者飛彈、自動化指揮與管制系統、360度防空雷達等等，可協助台灣強化空情監控、整合防空指揮，並提升攔截飛彈等空中威脅的能力，也與台灣推動多層次防空體系「台灣之盾」（T-Dome）的規劃方向有關。
然而，軍售要從批准到轉換成實際戰力，仍須經過生產、交付、接裝、訓練及系統整合等程序，若批准時程持續延後，台灣取得相關裝備、完成防衛部署的時間也會受到影響。
美國官員曾表示，對台軍售仍在審查之中，美方對台政策並未改變，但在正式批准之前，政策聲明並不能確定軍售何時放行。後續華府是否批准整體方案，或改採分批推進的方式，將是觀察美國對台軍售政策走向的重要指標。
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