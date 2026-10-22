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甫接下台北市長蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕今（22）日表示，蔣萬安若是連任，會像她一樣「做好做滿」，就看看對手，是否能有這樣的魄力和決心，還是騎驢找馬。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋困惑說，他有沒有要選總統，為什麼是騎驢找馬？「這次立委選市長蠻多的，盧確定要打這題？」沈伯洋下午出席「看見縫隙：讓台北變好的無限可能 公共空間的再定義——從基礎設施、綠意到常民地景」活動，並於會前接受媒體訪問。對於被盧秀燕酸說「騎驢找馬」一事，沈伯洋先是困惑說，他有沒有要選總統，為什麼是騎驢找馬？「這次立委選市長蠻多的，盧確定要打這題？」他直言，他沒有在瞄準什麼遠大的目標，為什麼會變成騎驢找馬？「不過盧市長可能有很多新穎的想法、口直心快，就不多做評論」。另外，據震傳媒民調顯示，42.8%台北市民表示支持沈伯洋、39.0%支持現任市長蔣萬安；此外，交叉分析顯示，蔣萬安支持度高於全市較多者：20-29歲、50-59歲。沈伯洋說，他在台北市是永遠的挑戰者，民調都是高高低低、拿來參考，一旦切到年紀或區域，樣本數會變小，小樣本比較不能直接拿來看趨勢，還是看整體趨勢。他說，至少現在知道，他們聆聽市民的聲音、舉辦的活動，市民是喜歡的，所以持續往這個方向前進。