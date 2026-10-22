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▲天主教聖功醫院「智慧賦能復健中心」跨國引進17國、多達42項頂尖科技設備。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.22）

▲天主教聖功醫院「智慧賦能復健中心」跨國引進17國、多達42項頂尖科技設備。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.22）

天主教聖功醫院於今（22）日舉辦「智慧賦能復健中心」啟用記者會，宣布中心跨國引進17國、多達42項頂尖科技設備，酷似電影《鋼鐵人》裝備的「手部復健機器人」、「下肢外骨骼機器人」，以及「AI智慧數據分析」與「智慧吞嚥監測系統」，透過急性後期照護（PAC）與跨專業團隊的精準合作，全方位為中風及行動不便病友打造「自立支援」的全新復健體驗。活動現場由執行長林昶霆與組長蔡宛婷親自示範「希望之手」及「Syrebo 智慧復健手套」，展現智慧科技如何精準輔助復健訓練。高市府衛生局副局長潘炤穎致詞時指出，聖功醫院引進智慧復健科技，打造南台灣智慧照護典範，市府將持續支持醫療院所，推動智慧醫療與 PAC 照護升級，共創高齡友善的智慧宜居城市。聖功醫療財團法人執行長楊儀華表示，智慧醫療更要承載社會關懷與醫療平權的使命，未來將成立「杜思修女基金」，提供低收入戶病友復健費用補助，讓智慧復健科技成為杜思修女慈愛雙手的延伸，讓科技發展不因經濟而有距離。復健的核心不只是完成治療，更是幫助病友「重返生活」。聖功醫院院長劉文欽指出，期望讓大眾看見，聖功醫院如何將智慧科技與醫療人文完美結合。而智慧賦能復健中心林昶霆執行長強調，「賦能」的核心，就是相信病友的潛能，透過 AI 數據分析與跨專業團隊的深耕陪伴，讓病友重新找回主導人生的能力與尊嚴。位於八樓的「智慧賦能復健中心」引進來自日本、韓國、奧地利、丹麥、新加坡等國家最新智慧復健設備，精準協助病友提升身體功能。其中，「外骨骼機器人」在專業團隊陪同下，病友能安心練習站立與跨步，更可精準記錄步態，讓治療師不只看「能不能走」，更能調整「怎麼走得更好」，用科技溫暖陪伴病友走回自立尊嚴的生活。「喝水怕嗆到、吃飯怕卡住」吞嚥困難不僅影響營養，更讓病友失去享受美食的樂趣與尊嚴。聖功醫院指出，藉由「智慧吞嚥評估與訓練系統」的輔助，能精準掌握吞嚥的每道動作與安全細節，陪伴病友找回大口吃飯的安心與幸福。特別結合 VR / AR 虛擬實境與沉浸式互動遊戲，把枯燥重複的動作、平衡與大腦認知訓練，變成好玩有趣的闖關遊戲，開心地把生活自主功能練回來。聖功醫院強調，科技並非取代專業治療師，而是成為醫療團隊的得力助手，依據病友的身體功能與生活目標，量身規劃更精準、個別化的復健計畫。