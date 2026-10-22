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日本職棒（NPB）官方今（22）日正式公告2026年日本大賽的參賽球員資格名單，太平洋聯盟三連霸的福岡軟銀鷹隊於同日公布40人名單。效力軟銀的台灣旅日強投徐若熙確定入選，這也意味著他將隨隊征戰即將於24日點燃戰火的日本大賽。根據先前日媒的訪問內容可知，徐若熙預計以後援投手身分在牛棚待命。徐若熙在挑戰日職的第一個賽季中，曾因表現起伏及季中腰部傷勢動刀而暫時脫離戰線。他在本季一軍總計出賽8場、包含6場先發，繳出2勝3敗、防禦率4.81的成績，在33.2局的投球中飆出31次三振。傷癒復出後，徐若熙在後援登板2場合計投3局僅失1分。儘管日前在洋聯高潮系列賽決勝輪中，軟銀以直落三橫掃火腿晉級，隨隊在牛棚待命的徐若熙最終未獲得登板機會，但隨著日本大賽名單於今日正式出爐，徐若熙名列其中，能看出教練團還是對他有信心。針對徐若熙在日本大賽的角色定位，軟銀一軍首席投手教練倉野信次抱持高度肯定，直言：「像徐若熙這種能負擔多局數的投手進入牛棚，毫無疑問讓我們的戰力深度大幅提升。」監督小久保裕紀先前也指出，他的角色設定會是能負擔多局數的長中繼。面對即將到來的短期決戰，徐若熙先前受訪時則表示心態上不會做特別改變，「只要像平常一樣全力去對決就好。不管在台灣還是日本都一樣。」隨著軟銀40人名單正式底定，徐若熙也將備妥狀態，隨隊全力迎戰從中央聯盟突圍的橫濱DeNA海灣之星隊，力拚日本一最高榮譽。