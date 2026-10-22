台灣精品茶季緣CHI YUAN推出「買一送一」手搖飲料優惠！官方表示，台中「東海店」新店開幕，10月27日起連續4天慶祝，開喝「買一送一」會員優惠；秋季10月限定新品「葡萄青韻茶王」與「葡萄青韻奶蓋」也開喝。

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季緣：買一送一手搖飲料優惠！台中「東海店」10/27起連喝4天

每次在街頭都掀起排隊熱潮的台灣精品茶季緣，又有新店開幕了！官方表示，最新「東海店」落腳台中市龍井區台灣大道五段，推出慶祝正式開幕優惠。

季緣台中東海店10月27日（二）至10月30日（五）連續4天，推出午間與晚間兩大場次的門市現場開幕慶活動：

午間場（11:00-14:00）：會員享「第二杯半價」優惠，且不限組數。

晚間場（17:00-20:00）：會員享超人氣商品「買一送一」

10月27日（二）：杉林溪青韻茶王

10月28日（三）：魚池阿薩姆奶茶

10月29日（四）：水蜜桃青韻茶王

10月30日（五）：全品項

提醒大家，限相同品項與容量；東海店開幕活動現場僅限現金付款。

季緣 台中東海店　店鋪資訊

地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷56號
電話：04-2631-6698

▲成立於2018年的季緣，堅持使用精品等級的台灣在地茶葉，近期以黑馬之姿圈粉無數。（圖／季緣chiyuantea.com）
▲成立於2018年的季緣，堅持使用精品等級的台灣在地茶葉，近期以黑馬之姿圈粉無數。（圖／季緣chiyuantea.com）
▲季緣「台中東海店」新店開幕。（圖／季緣chiyuantea.com）
▲季緣「台中東海店」新店開幕。（圖／季緣chiyuantea.com）
季緣10月新品「葡萄青韻」新品開喝！

秋季10月，季緣嚴選苗栗卓蘭優質巨峰葡萄，全台開喝兩款期間限定新品。搭配甘醇淡雅的「杉林溪青韻茶王」為茶底，打造「葡萄青韻茶王」還特別加入滑嫩的「貴妃烏龍茶凍」，酸甜好喝（最低一分糖）。

「葡萄青韻奶蓋」則以杉林溪青韻茶王作為基底、覆上經典奶蓋，在柔和乳香中喝得到飽滿果韻，特別推薦這款以冰沙質地帶來沁涼口感（冰塊甜度固定）。

▲季緣秋季新品「葡萄青韻」全台開喝。（圖／季緣chiyuantea.com）
▲季緣秋季新品「葡萄青韻」全台開喝。（圖／季緣chiyuantea.com）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...