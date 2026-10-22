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▲台電屏東區處全面啟動防颱整備，311名搶修人員及各式工程車輛、設備待命。（圖／台電屏東區處提供）

中央氣象署持續發布強烈颱風薔琵最新動態，預估本周五、周六（24、25日）最接近台灣，北部及東北部海域須嚴加戒備。台電屏東區營業處表示，雖然目前預測颱風路徑偏向北台灣，但秋季颱風動向仍具不確定性，已全面啟動防颱整備，確保供電穩定。台電屏東區處長仇忠銘表示，為因應颱風可能帶來的強風豪雨，已備妥311名搶修人員，以及昇空車55台、吊臂車42台、大小型工程車79台等設備，並完成3萬平方公尺的預防性樹木修剪，同時規劃跨區支援梯隊，必要時配合總公司調度北上支援，守護全台供電安全。台電指出，配電自動化系統可即時監測主要配電線路異常，若發生停電，將依變電所、主幹線及分歧線順序搶修，並優先恢復醫療機構、政府重要單位及公用設施供電，再逐步協助一般用戶復電。惟搶修進度仍受停電範圍、交通及風雨影響，盼民眾體諒。台電提醒，再生能源業者應檢查並加固發電設備，沿海養殖業者須確認備用水閘門及發電機功能；民眾應固定招牌、取下懸掛物、修剪樹枝，並防範地下室淹水。若發現電線掉落或裸露，切勿碰觸，應立即通報台電。停電時可透過網路通報及查詢停復電資訊，或撥打1911客服專線及屏東區處停電通報電話。