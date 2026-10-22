台語歌后張秀卿16日發表聲明證實和「加水站王子」王國贊離婚3年，後續爆出男方長期以幫老婆辦演唱會等名義四處借款，累積高達5億元新台幣的巨債，受害者甚至質疑張秀卿是為了脫產才離婚切割，揚言對兩人提告。對此，張秀卿今（22）日發文透露已經對王國贊正式提出告訴，「我也是受害者，現已進入司法調查程序，請大家不要擔心，我會堅強的站起來！」
遭指控包庇前夫 張秀卿：已經對王國贊提告
遭債權人指控包庇前夫王國贊、疑似假離婚、真切割，今天下午，神隱多日的張秀卿終於打破沉默，在臉書發文寫下：「這些日子以來感謝大家關心我的事件，目前我已經對王國贊提告，我也是受害者，現已進入司法調查程序，請大家不要擔心，我會堅強的站起來！」並表示近日許多的揣測與不實指控，目前都交由律師處理，懇請大家讓她靜心處理事情。
張秀卿稱幫背3400萬債務 債主質疑惡意切割
張秀卿在離婚聲明中指出，自己對前夫王國贊的債務同樣感到憤怒與無奈，今年9月她因為不忍心而伸出援手，以個人名義向銀行貸款2800萬元並借出600萬元現金，共計幫前夫背負3400萬元債務，且這兩年的演唱會酬勞和相關費用至今也未收到。
部分債主對張秀卿的聲明感到非常不滿，質疑兩人既然3年前就離婚，為何這段期間依舊持續一同出國、到醫院親密健檢，且在10月初的演唱會上還大方上演甜蜜親親、收下前夫送的10萬元鈔票花束放閃。
債主指控張秀卿企圖透過3年前已離婚一事來惡意轉移財產與切割，甚至有李姓債主爆料，打電話向張秀卿追債時遭對方回嗆「要告就告，我就脫產」，對此，憤怒的債主表示將前往台南地檢署按鈴申告，並向檢方申請對張秀卿與王國贊限制出境。
資料來源：張秀卿粉絲團
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遭債權人指控包庇前夫王國贊、疑似假離婚、真切割，今天下午，神隱多日的張秀卿終於打破沉默，在臉書發文寫下：「這些日子以來感謝大家關心我的事件，目前我已經對王國贊提告，我也是受害者，現已進入司法調查程序，請大家不要擔心，我會堅強的站起來！」並表示近日許多的揣測與不實指控，目前都交由律師處理，懇請大家讓她靜心處理事情。
張秀卿稱幫背3400萬債務 債主質疑惡意切割
張秀卿在離婚聲明中指出，自己對前夫王國贊的債務同樣感到憤怒與無奈，今年9月她因為不忍心而伸出援手，以個人名義向銀行貸款2800萬元並借出600萬元現金，共計幫前夫背負3400萬元債務，且這兩年的演唱會酬勞和相關費用至今也未收到。
部分債主對張秀卿的聲明感到非常不滿，質疑兩人既然3年前就離婚，為何這段期間依舊持續一同出國、到醫院親密健檢，且在10月初的演唱會上還大方上演甜蜜親親、收下前夫送的10萬元鈔票花束放閃。
債主指控張秀卿企圖透過3年前已離婚一事來惡意轉移財產與切割，甚至有李姓債主爆料，打電話向張秀卿追債時遭對方回嗆「要告就告，我就脫產」，對此，憤怒的債主表示將前往台南地檢署按鈴申告，並向檢方申請對張秀卿與王國贊限制出境。