中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）無法排除登陸台灣可能，明（23）日晚間接近東北部海域，移動速度放慢，宜蘭、北花蓮登陸機率最高，今天傍晚陸上警戒範圍將擴及台灣本島19縣市，周五至周六清晨風雨最明顯，宜蘭、北海岸恐有12級強陣風，北部、宜花及中部山區慎防大雨或豪雨。
強烈颱風薔琵，今（22）日下午2時，位置在鵝鑾鼻東南東方約490公里處，以每小時14轉21公里的速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時227公里），七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑150公里。
薔琵颱風減速打轉 不排除登陸宜蘭、北花蓮
林秉煜指出，隨著薔琵颱風持續偏西北，陸上警報範圍在下午2時新增「台中、南投、高雄、屏東」，搭配原先的「宜蘭、花蓮、台東」，目前共7縣市警戒，預估今天下午5時30分，陸上警戒區域就會涵蓋台灣本島。
林秉煜說明，薔琵颱風預估明天下午抵達台灣東方近海，晚間進一步接近東北部海域，且移動速度更放慢，路徑也比原先更靠近台灣，甚至會出現減速、原地打轉的情況，目前仍不排除颱風登陸「宜蘭、北花蓮」的可能，周六下半天才逐漸遠離，民眾仍不可掉以輕心。
周五、周六風雨最猛！宜蘭、北海岸飆12級強陣風
降雨方面，今天晚間起花蓮、宜蘭雨勢將逐漸增加，周五至周六清晨颱風最接近台灣，北部、宜蘭、花蓮及中部山區須慎防局部大雨或豪雨，南部山區也可能出現較大雨勢。
風力部分，氣象署提醒，明天宜蘭、北海岸可能出現12級強陣風，中部沿海、恆春半島、蘭嶼及綠島也須慎防強風，影響範圍可能從沿海、離島擴及內陸平原及都會區，民眾應做好防颱準備。
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林秉煜指出，隨著薔琵颱風持續偏西北，陸上警報範圍在下午2時新增「台中、南投、高雄、屏東」，搭配原先的「宜蘭、花蓮、台東」，目前共7縣市警戒，預估今天下午5時30分，陸上警戒區域就會涵蓋台灣本島。
林秉煜說明，薔琵颱風預估明天下午抵達台灣東方近海，晚間進一步接近東北部海域，且移動速度更放慢，路徑也比原先更靠近台灣，甚至會出現減速、原地打轉的情況，目前仍不排除颱風登陸「宜蘭、北花蓮」的可能，周六下半天才逐漸遠離，民眾仍不可掉以輕心。
降雨方面，今天晚間起花蓮、宜蘭雨勢將逐漸增加，周五至周六清晨颱風最接近台灣，北部、宜蘭、花蓮及中部山區須慎防局部大雨或豪雨，南部山區也可能出現較大雨勢。
風力部分，氣象署提醒，明天宜蘭、北海岸可能出現12級強陣風，中部沿海、恆春半島、蘭嶼及綠島也須慎防強風，影響範圍可能從沿海、離島擴及內陸平原及都會區，民眾應做好防颱準備。
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