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韓國男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）隊長秀彬（崔秀彬）近日被中國網友爆料，去年在美國巡演期間跟中國留學生發生關係，過程中還被對方偷拍，相關私密照在社群瘋傳，事發至今已過幾天，經紀公司BIGHIT MUSIC今（22）日終於發聲，宣布將對造謠者提告，且絕不接受私下和解。BIGHIT MUSIC稍早回應崔秀彬裸照外流一事，透露近期社群上流傳許多對旗下藝人的不實謠言，公司解釋，平常發聲明都會讓造謠內容更加發酵，但考量團體即將回歸，且相關貼文也已嚴重侵害藝人名譽，公司目前正蒐集相關證據，接著將採取強硬法律行動，不接受任何和解或私下調解。BIGHIT MUSIC呼籲粉絲，大家可以透過HYBE藝人權利侵害通報網站提供資訊，協助檢舉不實內容，公司未來將秉持零容忍原則，嚴正處理所有侵害藝人權益的違法行為，盡力避免類似傷害再次發生。這場風波起於10月19日，網路開始傳出崔秀彬在美巡期間約砲的消息，同時公開數張私密影像，其中一張是跟秀彬很像的男生，坐在床上穿著黑色背心；另一張則是全裸只能看見屁股的照片，透露那是跟中國留學生約砲時偷偷拍下來的照片，不過一切都沒有得到證實。