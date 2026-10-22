根據日媒《體育報知》記者分析指出，論小園海斗能力想挑戰大聯盟幾乎沒有可能，「除了留在日本國內外，轉戰亞洲、拉美聯盟，或是加入獨立聯盟尋求東山再起，都是可能選項之一。」

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小園海斗為何被釋出？只因與爭議人物合照、傳出有私交

內容為涉嫌持有被稱為「喪屍菸彈」之指定藥物，而遭到逮捕的某公司男性董事，與小園海斗、矢野雅哉及田村俊介的合照。

後續在社會輿論炸鍋下，廣島球團基於「無法建立信任」而正式給予戰力外通告，這項決定震驚日本球界。

小園海斗有多強？年初還是日本經典賽成員

挑戰大聯盟很困難 日媒分析生涯下一站

他既沒有特別突出的長打能力，跑壘速度也不是頂尖，游擊與三壘的守備水準也談不上有多優秀。要在美國大聯盟爭取到大聯盟合約相當困難

如果日職不收 小園海斗可能轉戰其他亞洲職棒

轉戰亞洲、拉丁美洲聯盟，或是加入日本獨立聯盟尋求東山再起，都是可能選項之一。

中職方面，小園海斗從學生時期就曾造訪台灣，2024年世界棒球12強也來過大巨蛋打球，並與陳傑憲等球星建立友誼，還互換球棒，與台灣頗有緣分。

前日本國家隊游擊手、廣島鯉魚球星小園海斗，日前因涉入球隊內部喪屍菸彈一事，遭到球團已「無法建立信任」為由釋出，引發全日本關注，生涯下一站也備受矚目。2026年7月，日本寫真週刊雜誌《SmartFLASH》刊登一張照片，其中，與該名公司董事有雙人合照的矢野雅哉，遭到無限期降至三軍處分，並於今個球季結束後確定離隊；相較之下，小園海斗作為廣島不動主力，當時則持續在一軍出賽。直到8月中旬，小園海斗才被降至二軍，表面上原因是由於他在守備上表現失常，毫無疑問，小園過去是球隊的代表性明星球員。他不僅在去年球季以3成09打擊率奪下打擊王，同時也拿下最高上壘率（.365）頭銜；今年球季開打前，他更作為廣島隊中唯一入選的球員，代表日本武士隊出征WBC世界棒球經典賽。尤其小園海斗年僅26歲，從選秀時4球團指名的超級大物，經過多年養成，才逐漸成長為日職代表性的強打游擊手，這次震撼離隊，讓他的未來動向變得撲朔迷離。過去小園海斗，曾多次表達未來挑戰MLB大聯盟強烈意願，不過長期在美國採訪的《體育報知》記者分析指出：「，在日本職棒（NPB）等待其他球隊的報價，才是比較現實的選擇。」但他也坦言，小園海斗作為一名球員，依然具備相當大的市場魅力。然而，當其他日職球隊考慮將他網羅入團時，是否能獲得球迷與贊助商的理解與支持，將會是最關鍵的考量難題。報導中最後寫明，如果難以留在日職，「報導中提到的亞洲職棒聯盟，主要就是韓職與中職，韓職方面有亞洲外援空缺，