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▲策展人、華巍藝術新聞總監賴慕芬(右)引言主持，邀請國立臺灣美術館館長陳貺怡(中)與藝術家袁之靜(左)，從作品出發，探討自然感受、筆墨實驗與生命傳承如何交織，形成當代水墨的表達。（圖／翻攝畫面）

袁之靜「天地有大美」展覽呈現六十餘件作品，涵蓋山水、花鳥、月光、港灣帆船及抽象探索等系列，展期至11月1止。展覽期間舉辦「天地之美，心源之境-袁之靜當代水墨的傳承、轉化與心靈表現」藝術對談，由策展人、華巍藝術新聞總監賴慕芬引言主持，邀請國立臺灣美術館館長陳貺怡與藝術家袁之靜，從作品出發，探討自然感受、筆墨實驗與生命傳承如何交織，形成當代水墨的表達。賴慕芬以「自然之美如何轉化為內在精神之美」開啟討論，並從作品中的詩詞、落款與留白，提出「畫中有話」的觀看角度，她認為，藝術家留下的空間，讓觀眾得以走進作品，也回望自身的生命經驗。〈伊瓜蘇瀑布〉成為理解這段轉化的重要線索，袁之靜回憶，二○一九年親訪瀑布時，尚未看見景象，便先聽見轟隆水聲，現場的水氣與震撼，此後多年仍縈繞心中，促使她以不同尺幅反覆創作，最終挑戰這次展出的巨幅作品；她希望透過墨色層次與留白，使水勢具有動感與情感，讓觀者彷彿聽見奔流的聲音。國美館館長陳貺怡指出，自然成為藝術，需要經過創作者的感受、選擇、思想與想像，藝術家置身現場時，風、聲音、溫度與濕氣都參與其中；這些經驗經過時間沉澱，才逐步形成畫面的內涵。她以莫內持續探索光影為例，說明同一題材如何隨著觀看與心境的變化，產生新的表達。這份探索也展現在袁之靜的媒材實驗中，館長陳貺怡關注月光系列的精簡構圖、金宣紙與墨色交互形成的光感，以及彈線技法帶來的空間變化，認為在深厚傳統基礎上開拓新的語言，需要勇氣與持續實踐。袁之靜則提到，自己嘗試結合西方藝術的光影與層次，以及東方水墨的筆法、點線面與留白，從具象走向心象，再探索抽象，始終以情感貫穿創作。策展人賴慕芬提出的「畫中有話」，館長陳貺怡進一步分析，題詩、書法、繪畫與印章在同一作品中相互呼應，使觀眾同時進行閱讀與觀看；「詩書畫印」本身即具有跨領域藝術的特質，各元素的意義、位置與視覺分量如何契合，考驗著創作者的整體判斷。袁之靜對這份傳統的堅持，源自父親、書法家袁德炯。現場觀眾從〈伊瓜蘇瀑布〉的震撼，問到不同系列之間的風格變化，袁之靜以「其實我沒有怎麼變，我始終如一」回應，表示創作面貌雖持續拓展，對水墨的投入始終不變。袁之靜最後以「感恩」兩字，為這場交流作結。