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桃園市長張善政昨（21）日接受TVBS政論節目《少康戰情室》專訪，面對近期有特定人士為了選舉把桃園捷運進度說得一無是處，否定上千名工程人員、3年多來的努力，讓他痛心直呼：「我不能接受！」同時也強調，不能為了選舉，抹煞第一線公務同仁的心血。張善政表示，工程有沒有穩定推進，具體成果絕對可以證明，綠線北機廠原估需6至8年工期，市府團隊克服困難，讓關鍵設施在3年8個月內完成；同時，桃園、八德路段已陸續完成12段隧道貫通，兩地共11台潛盾機全數發進。張善政續指，每一項成果都是工程人員在地下輪班揮汗，是一次次技術協調、一個個難題的突破，「我們一天當兩天用，這些努力與成果不能因為選舉考量就被全盤推翻，這也是讓我最吞不下去」。所有第一線同仁，辛苦了，大家的付出，市民一定會看見；大家的努力，市民一定會挺，努力把桃園捷運做好，繼續一起為桃園打拚！