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台股今（22）日開高走低、失守季線，權值股南亞今也下挫逾6%，收301元。南亞今市場傳出利空消息，高階材料M9遭AWS（亞馬遜）驗證不合格，南亞今在盤後發重訊澄清，「高階銅箔基板之營運皆依計畫順利推進當中」，不合格傳聞並非事實。針對市場傳聞南亞高階材料M9遭AWS（亞馬遜）驗證不合格一事，南亞澄清，高階銅箔基板的營運皆依計畫順利推進當中。媒體報導關於驗證不合格之市場傳聞，並非事實，特此說明。南亞公布2026年9月合併營收344.23億元，年增55.26%；自結稅前淨利374.72億元，年增836.41%；歸屬母公司業主淨利350.69億元，年增910.43%，每股盈餘（EPS）4.42元。第2季合併營收836.47億元，年增27.29%；稅前淨利307.64億元，年增833.52%；歸屬母公司業主淨利267.53億元，年增749.98%，每股盈餘3.37元。南亞補充，9月自結稅前利益為374.72億元，由於配合各公司作業週期，權益法投資損益（例如投資南亞科及台塑化的利益）採按季認列，因此9月自結稅前利益已包含第3季投資損益。