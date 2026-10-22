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空氣品質變化大 環境部：提前部署、強化抑塵措施

受到強烈颱風薔琵接近，中央氣象署下午2時30分持續發布陸上颱風警報。而受到外圍環流影響，今（22）日雲嘉南及花東地區因風速增強導致地表發生揚塵，影響空氣品質。環境部表示，後續將視污染濃度變化，適時啟動細胞廣播機制發布不良警訊，提醒民眾加強自我防護。最新監測數據顯示，雲嘉南部分地區今日風速達9至12米／秒，造成河川揚塵，麥寮站懸浮微粒（PM10)濃度達506 μg／m3且有持續上升趨勢；花東地區風速達5米／秒以上，台東站PM10濃度達433 μg／m3。依據中央氣象署預測，颱風環流將持續影響至24日，未來2天仍可能有揚塵現象，但仍須視颱風路徑有所變化，預計自25日起，隨著颱風逐漸減緩，空氣品質可望逐漸好轉。環境部說明，已於10月16日及20日召開濁水溪及高屏溪等重點河川空污季前整備會議，要求各權責單位提前部署並強化抑塵措施。以濁水溪為例，水利署第四河川分署於五區啟動49.2公里灑水線，調度3台高揚程泵浦、2台霧砲車及9台灑水車加強抑塵，宜花東也啟動河川揚塵應變機制，環境部將與地方環保局持續執行相關應變措施。近日受氣象條件影響，空氣品質變化較大。環境部呼籲，民眾可多加利用環境部空氣品質監測網，或下載「環境即時通」手機 APP 查詢最新空氣品質變化，掌握資訊並加強自身防護。