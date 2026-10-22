對於G4耗盡強投戰力的中信兄弟而言，無疑是項利多，該場出賽的勝騎士、菲力士，以及主力後援呂彥青，3位主力強投都額外獲得完整1天「回血」，以更充沛體能迎接24日的第5場大戰，先發投手方面，則有機會改由上戰用14球、後援1局的菲力士，休息2天後扛下先發。

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台北市停班停課 台灣大賽也順延一日

中信兄弟利多！呂彥青有機會再登板、先發是菲力士？

多出2天休息時間，G5可能又有上場機會。

可能改由上役擔任最後一任投手出賽的洋投菲力士扛下，他該戰僅用14球投出一局無失分，在前一場出賽則是上周日G2先發，該場僅用71球投完4.1局失2分自責分就退場，最後承擔敗投。

▲ 中信兄弟洋投菲力士在台灣大賽G4中繼登板投球，用12球主投1局無失分。（圖／記者朱永強攝 ,2026.10.22）

▲中信兄弟羅戈今年對戰味全龍成績出色，G3也投出佳績，G5來臨前意外獲得第3天休息，也可能是先發選項。（圖／中信兄弟提供）

薔琵颱風來襲台灣，台北市確定宣布23日停班停課，台灣大賽G5也確定延賽，台北市明天確定停班停課，儘管台灣大賽剩下3場都在大巨蛋舉行，可以無視風雨進行，但按照中職規章，因為考慮人身安全，仍會延期開打，上午已經研擬，確定開打的G5順延一日，改為24日17：05分開打。因颱風延賽，對於中信兄弟而言無疑更有優勢，回顧昨天結束的G4，黃衫軍在先發投手鄭浩均第5局出狀況退場後，緊急啟用包含蔡齊哲、勝騎士、呂彥青與菲力士等主力輪番上陣，其中勝騎士在僅休息3天情況下，用73球熱投4.1局無失分，表現居功厥偉。此外，台灣大賽已三度登板的主力後援左投呂彥青，從G2、G3到G4都有登板，過去2天甚至連2天出賽，一共用掉28球情況下，中信兄弟稍早公布明戰先發投手為伍立辰，但在多出1天完整休息後，另外，第3場先發、繳出6局無失分的羅戈，雖然G4有出現在牛棚熱身，但最終沒有登板，連同G4在內等於3天沒有上場，可能也是先發選項之一。