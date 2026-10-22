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薔琵颱風對台灣威脅加大，海上陸上警報齊發，由於暴風圈廣大，日本石垣島也面臨強大風勢襲擊，海邊風浪迅速增強，日本氣象廳預計晚間將發布暴風警報，國際知名追風達人James Reynolds在石垣島，儘管颱風尚未真正來襲，就已能見到驚人滔天巨浪。根據日本氣象廳資料顯示，薔琵颱風下午中心位置在北緯20.8度，東經125.4度，以每小時15公里速度朝西北移動，中心附近的最大風速50m/s (100kt)；最大瞬間風速70m/s (140kt)，風速50節以上的暴風區域即將壟罩到石垣島以及西表島等八重山地區。根據琉球新報與沖繩時報報導，宮古島地區於23日、八重山地區於23日至24日預計將出現警報級的大雨。沖繩本島地區視雨雲發展狀況，自22日午後至23日黎明期間，亦有出現警報級大雨的可能。颱風中心預計於24日凌晨至清晨最接近與那國島地區。隨著颱風逼近，航空交通方面，22日往返石垣及宮古等地已有87個航班確定取消。根據沖繩旅客船協會表示，以八重山航線為主的渡輪海運，22日亦有138個班次停航。針對第30號颱風逼近，沖繩縣政府於22日上午在縣廳召開災害對策本部會議第一次會議。出席會議的沖繩氣象台代表呼籲嚴加戒備，指出先島諸島於23日至24日期間將迎來暴風，「八重山地區預計將吹起可能導致部分住宅倒塌的猛烈強風」。日本氣象廳預計22日晚間針對石垣島地區發布暴風警報，沖繩知事古謝玄太也呼籲民眾戒備，包括在風勢加劇前清理側溝與排水溝，並固定易被吹走物品等防颱工作。由石垣島即時影像畫面可見，海邊風浪已相當大，石垣島鏡頭君畫面不斷晃動；知名追風達人James Reynolds也在石垣島開啟直播，可見風勢相當強勁，樹木被風勢吹成傾斜姿態。