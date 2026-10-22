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加固招牌、看板 台電：發現電線掉落勿靠近

▲台電超前部署整合人力及設備資源，加強各項防颱線路整備與巡視，包含預防性樹木修剪、巡查變電所及加固電桿等輸配電設備。（圖／台電提供）

強颱薔琵持續逼近，台電今（22）日表示，台電已成立防颱緊急應變小組，並動員供電、發電、配電系統共7,400名人力、3,773輛車輛及4,211台各式機具投入防颱準備；面對颱風可能造成的停電災情，台電將嚴密監控各地風雨動態，必要時啟動跨區支援機制，並籲請各地方政府協助清除倒塌路樹、招牌等障礙物及搶通坍方道路，讓搶修作業得以順利進行。台電說明，颱風預估將對北部、東北部迎風面地區及部分山區帶來劇烈風雨。對此，台電已超前部署整合人力及設備資源，備妥各地跨區支援機制，加強各項防颱線路整備與巡視，包含預防性樹木修剪、巡查變電所及加固電桿等輸配電設備。針對低窪地區，亦完成相關防水措施、沙包布設及抽水設備測試。而針對部分易受災的山區及離島地區，台電已超前部署派遣搶修人力與機具進駐，隨時因應突發災情。台電提醒，民眾務必於風雨來臨前加固招牌、看板，並移除容易被強風吹落的懸掛物；若在路上發現電線掉落或外露，為保障自身安全，切勿自行靠近、碰觸或移動，應立即通報台電處理。此外，針對易積水地區之地下室，建議及早於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水；而依賴24小時維生設備的用戶，以及抽水站等重要防汛設施，亦懇請提早備妥自備發電機或不斷電設備。台電指出，颱風若造成停電事故，復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。由於搶修進度易受風雨情形及交通路況影響，搶修人員會在確保安全的前提下盡全力為民復電，若民眾遇颱風停電事故，可透過台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥打「1911」客服專線通報或查詢最新進度，台電將以最快速度為民復電。