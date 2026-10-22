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三天接連搜索政治案件 許宇甄質疑辦案時機

籲檢調嚴守政治中立 許宇甄：司法不能失去公正

新竹地檢署今（22）日上午指揮調查局人員，北上搜索《美麗島電子報》董事長吳子嘉位於台北市的住處及辦公室，據了解，疑與民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提告吳子嘉涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》「意圖使人不當選」有關。對此，國民黨立法院黨團書記長許宇甄痛批，短短三天從台東、花蓮到新竹，接連出現政治相關搜索案件，隨著選舉腳步逼近，司法動作卻越來越大，質疑「難道台灣民主已經走到必須靠司法搜索來決定政治勝負的地步？」許宇甄表示，連續三天，從台東、花蓮到新竹，檢調接連搜索、偵辦政治相關案件，如今連吳子嘉住處及辦公室都遭搜索，讓外界對司法是否受到政治因素影響產生疑慮。她質疑，檢調究竟掌握什麼重大事證？為何選在此時採取行動？相關搜索是否具有充分必要性？人民有權要求檢調說明。許宇甄批評，民進黨一再強調捍衛民主，卻讓台灣社會不斷陷入司法政治化爭議。政治人物可以提告、媒體可以批評、人民可以選擇，但當國家強制力頻繁出現在政治競爭現場，民主自由就面臨考驗。她更質疑，難道民進黨對自己的施政與選情如此沒有信心，「連不同聲音都容不下？」許宇甄強調，司法應是保障人民權利、維護社會公平的制度，絕不能成為任何政黨對付政治對手的工具。檢調必須嚴守政治中立，清楚說明每一起搜索的法律依據與必要性，讓社會相信司法辦案不分藍綠。許宇甄直言，「選舉可以有輸贏，司法不能失去公正」，更不能藉由司法踐踏民主。當人民開始害怕說真話，司法搜索的陰影籠罩選舉，台灣民主就已經蒙塵。