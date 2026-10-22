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強颱「薔琵」進逼台灣，中央氣象署預估最快於今(22)日中午前後發布陸上颱風警報。台電台中區處全面啟動防颱機制，不僅動員近400名搶修人力與上百台車輛機具24小時待命，更已將工程人員與挖土機等設備提前派駐梨山地區，嚴防山區停電災情。台電台中區處處長許墩貴表示，針對易造成停電事故的偏遠山區已進行超前部署，今安排7名工程人員，攜帶昇空車、吊臂車、工程車、挖土機、小型發電機、抽水機及電動鏈鋸等搶修設備機具，提前進駐梨山地區待命並開展預防性線路維護，確保山區供電穩定。颱風期間停電事故多因強風吹斷樹枝所致，台電已提前展開樹竹修剪，截至10月19日止修剪面積近140萬平方公尺。台電提醒民眾，應加強固定招牌看板與懸掛物，並修剪住家周邊樹枝與做好地下室防淹水措施。如遇電線掉落或外露，請立即撥打1911通報，切勿自行撿拾碰觸以防觸電。此外，抽水站、醫院等重要用電場所，亦請及早準備備用發電機。為提升應變效率，台中區處已指派專人與各區里長、民意代表建立聯絡窗口，並與臺中市政府加強聯繫。若發生重大災情，將請求地方政府優先協助清除倒樹與搶通道路，讓搶修人員能儘速深入災區。搶修程序將依「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則循序推進。台電呼籲，若發生停電事故，請民眾多利用台電官網「颱風停電資訊專區」或「台灣電力App」進行線上通報與查詢；若不便使用網路，亦可撥打24小時客服專線1911或台中通報專線04-22256871。