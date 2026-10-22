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陳水扁也來「告狀康永哥」 上萬網友朝聖按讚

九合一大選進入倒數，台北市長蔣萬安近日拋出「松山機場遷移」構想，並以輝達執行長黃仁勳為例；沒想到，這番說法意外搭上綜藝梗圖熱潮，連前總統陳水扁也加入，貼出一張圖片並狠酸說：「他想要學我連任失敗欸，康永哥」，幽默回應瞬間引發網友關注。蔣萬安在選前1個月之際，突然將「松機遷建」議題再度搬上檯面，計畫將原址轉型為AI園區，盼為台北市發展創造更多空間。他更以黃仁勳為例，提到私人飛機若改降桃園機場，搭乘機場捷運或經由五楊高架前往台北，所需時間約36分鐘，相關說法隨即引起討論，成為網路上的熱門話題。Threads上有網友將藝人Melody過去在《康熙來了》的經典片段重新改編，當年Melody曾向主持人蔡康永告狀，委屈喊出：「他叫我洗馬桶欸，康永哥！」如今網友將這段畫面結合蔣萬安提出的交通構想，甚至把黃仁勳合成進節目畫面，配上「他叫我搭機捷欸，康永哥」的台詞，立刻被大批網友轉發討論。這波迷因熱潮也釣出陳水扁，他在Threads分享AI合成圖片，並配文寫下：「他想要學我連任失敗欸，康永哥！」以自嘲方式加入話題。貼文曝光後吸引超過2.6萬人按讚，網友紛紛留言表示「沒想到連阿扁都來找康永哥告狀了」、「只有阿扁可以超越阿扁」、「難怪蔡康永要先關閉帳號～大家都要告狀」。陳水扁之所以拿「連任失敗」自嘲，與他的政治經歷有關，阿扁在1994年當選台北市長，1998年尋求連任時敗給國民黨候選人馬英九；不過，2000年總統大選中，他在三強競逐的局面下勝出，成功帶領民進黨完成台灣首次政黨輪替。