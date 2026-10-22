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癌症復發被宣告餘命2至3個月 返家途中意外撿到鉅款

帶女友回越南、赴伊勢旅遊 4個半月花掉1800萬日圓

每月還3萬日圓要還到2078年 檢察官質疑：你有辦法嗎？

檢方求刑1年 辯方盼判緩刑

日本宮城縣一名43歲男子，今年3月因癌症復發，被醫師宣告只剩2至3個月壽命，沒想到就在離開醫院的路上，意外撿到裝有2200萬日圓（約新台幣450萬元）現金的袋子。他自認這是「神明送的禮物」，不但沒有報警，還將鉅款拿去旅遊、享受美食及支付醫療費用，短短4個半月就花掉約1800萬日圓。男子事後遭逮捕並依侵占遺失物罪起訴，檢方求處1年徒刑，預計11月6日宣判。綜合東北放送、河北新報等媒體報導，現年43歲、居住在宮城縣東松島市的無業男子，19日在仙台地方法院首次出庭，坦承侵占遺失物的起訴事實。男子供稱，他患有癌性腦膜炎及胃部與食道交界處的癌症，原以為病情已經痊癒，卻在今年3月5日出院當天，得知癌症復發，甚至轉移至頭部。當時醫師告訴他，可能只剩2至3個月壽命，讓他深受打擊，擔心再也無法與親友見面。男子離開醫院後，原本打算前往仙台市青葉區國分町一間朋友經營的店面，途中在路邊發現一個類似學生書包的袋子。他起初沒有理會，走過後卻因好奇折返，將袋子帶到附近公園的公共廁所，並用美工刀割開。沒想到袋內竟裝有大量現金。他先倒出約200萬至300萬日圓，回家清點後才發現，總金額超過2000萬日圓。男子在法庭上坦言，當下感到非常高興，認為這筆錢是「神明送給我的禮物」。警方調查發現，這筆2200萬日圓現金，原本是某娛樂設施的營業收入，由保全公司2名員工負責運送，卻不慎從搬運推車上掉落。男子明知現金並非自己所有，仍將袋子帶走，並在遭逮捕前的約4個半月內，花掉約1800萬日圓。他在法庭上表示，這筆錢主要用於醫療費、飲食及旅遊，包括前往日本伊勢，以及陪同女友返回越南老家。至於為何沒有告訴朋友自己撿到鉅款，男子坦言，雖然很高興，但也知道事情不妥，因此不想把朋友牽扯進來。男子表示，事件造成他人困擾，對此深感抱歉，願意持續賠償受害者，並希望未來重新工作。由於遺失的2200萬日圓已由保全公司的保險理賠補足，他目前與保險公司達成和解，約定每月償還3萬日圓。截至開庭時，男子已償還約344萬日圓，仍有約1800萬日圓尚未清償。依照目前還款安排，預計直到2078年才能還清，屆時他已高齡95歲。檢察官因此質疑，男子明明曾被宣告只剩數個月壽命，卻承諾還款至2078年，是否真的有能力履行？對此，男子僅回答：「我會還。」檢察官也詢問，當初被宣告餘命不長時，是否曾想過做壞事可能遭到報應，男子則回答沒有。檢方認為，男子明知鉅款屬於他人，卻因個人私慾擅自侵占，行為極為自私，因此向法院求處1年拘禁刑。辯護律師則強調，男子的行為確實不能被原諒，但考量他當天才被宣告癌症末期，在情緒極度低落的情況下，突然發現2200萬日圓現金，產生「這是不是神明給我的」想法，並非完全無法理解，因此請求法院給予緩刑。由於男子已坦承犯行，本案主要爭點在於是否適用緩刑。法院預計11月6日宣判。