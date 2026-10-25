2026 年光復節連假家戶垃圾清運備受關注！隨著颱風遠離，今（25）日回歸連假清運機制。除多數縣市維持週日例休外，台中特別加開定時定點收運，彰化市全體加班提早 1 小時清運；台南明日（26日）則有 22 區停收。《NOWNEWS今日新聞》為讀者彙整最新時程，規定一次掌握。
📍【災後清運貼心提醒】
薔琵颱風剛過境，部分縣市若因市容整頓或家園清理需求，清潔隊可能機動加派人手「加班收運」或「加開限時定點收受點」；民眾除參考以下連假表定時程外，亦請密切留意在地里長廣播或各縣市環保局即時快訊。
🟡六都光復連假清運時程！週日停收週一微調
台警報全面解除，六都今（25）日至明（26）日光復節清運規範如下：
台北市：今（25）日例行停收；明（26）日恢復正常收運（全市 30 處限時定點收受點維持開放）。
新北市：今（25）日例休停收；明（26）日全線恢復正常清運。
桃園市：今（25）日暫停收運；明（26）日全線正常收運。
台中市：今（25）日原為例休，因應防颱需求加開「定時定點收運」（加收一般垃圾及廚餘，非平日沿街收運，可透過「臺中垃圾清運大車隊」APP 查詢國定假日班表）；明（26）日全面恢復正常收運。
台南市：今（25）日例行停收；明（26）日東區、中西區、南區、北區、安平、安南、永康、新化、仁德、歸仁等 22 個區全面停收；僅新營、佳里、善化等 15 區維持正常清運。
高雄市：今（25）日例休停收；明（26）日恢復正常清運。
🟡非六都連假清運時程表！南投彰化各有調整
非直轄市各縣市多由在地鄉鎮市公所負責，今明兩天收運調整如下：
南投縣（13 鄉鎮市排班不同）：
今（25）日：南投市、草屯鎮、埔里鎮、名間鄉維持收運；魚池鄉特別收運日月村與水社村；其餘 8 鄉鎮例休停收。
明（26）日：僅中寮鄉全日停收；其餘 12 鄉鎮市皆恢復正常收運。
彰化縣（部分鄉鎮微調）：
今（25）日：彰化市清潔隊因連續颱風停收而全體加班出勤，全市線路與定點皆正常收運，並全面「提早 1 小時清運」；其餘鄉鎮市維持例休停收。
明（26）日：北斗鎮與竹塘鄉全日停收；花壇、伸港、社頭、永靖、埔心等鄉鎮定點暫停收運。
竹苗地區：新竹市 今日採假日定線定時定點收運、明日正常收運；苗栗市與竹南鎮今日停收、明日正常收運。其餘鄉鎮依公所公告。
雲林縣、嘉義縣市：雲林依各公所公告為準；嘉義縣今日全縣停收、明日大林、新港、東石定時定點停收；嘉義市待公告。
屏東縣：屏東市今日例休、明日正常收運；機場北路資收場正常開放。
花東與離島：
台東市、池上鄉與花蓮富里鄉：今日停收、明日正常收運。
花蓮吉安鄉 ：今日與明日皆正常收運。
花蓮豐濱鄉：今日停收、明日北區與中區正常收運。
澎湖馬公市：今日沿線停收（定點正常）、明日正常出勤。
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薔琵颱風剛過境，部分縣市若因市容整頓或家園清理需求，清潔隊可能機動加派人手「加班收運」或「加開限時定點收受點」；民眾除參考以下連假表定時程外，亦請密切留意在地里長廣播或各縣市環保局即時快訊。
🟡六都光復連假清運時程！週日停收週一微調
台警報全面解除，六都今（25）日至明（26）日光復節清運規範如下：
台北市：今（25）日例行停收；明（26）日恢復正常收運（全市 30 處限時定點收受點維持開放）。
新北市：今（25）日例休停收；明（26）日全線恢復正常清運。
台中市：今（25）日原為例休，因應防颱需求加開「定時定點收運」（加收一般垃圾及廚餘，非平日沿街收運，可透過「臺中垃圾清運大車隊」APP 查詢國定假日班表）；明（26）日全面恢復正常收運。
台南市：今（25）日例行停收；明（26）日東區、中西區、南區、北區、安平、安南、永康、新化、仁德、歸仁等 22 個區全面停收；僅新營、佳里、善化等 15 區維持正常清運。
高雄市：今（25）日例休停收；明（26）日恢復正常清運。
非直轄市各縣市多由在地鄉鎮市公所負責，今明兩天收運調整如下：
南投縣（13 鄉鎮市排班不同）：
今（25）日：南投市、草屯鎮、埔里鎮、名間鄉維持收運；魚池鄉特別收運日月村與水社村；其餘 8 鄉鎮例休停收。
明（26）日：僅中寮鄉全日停收；其餘 12 鄉鎮市皆恢復正常收運。
今（25）日：彰化市清潔隊因連續颱風停收而全體加班出勤，全市線路與定點皆正常收運，並全面「提早 1 小時清運」；其餘鄉鎮市維持例休停收。
明（26）日：北斗鎮與竹塘鄉全日停收；花壇、伸港、社頭、永靖、埔心等鄉鎮定點暫停收運。
雲林縣、嘉義縣市：雲林依各公所公告為準；嘉義縣今日全縣停收、明日大林、新港、東石定時定點停收；嘉義市待公告。
屏東縣：屏東市今日例休、明日正常收運；機場北路資收場正常開放。
花東與離島：
台東市、池上鄉與花蓮富里鄉：今日停收、明日正常收運。
花蓮吉安鄉 ：今日與明日皆正常收運。
花蓮豐濱鄉：今日停收、明日北區與中區正常收運。
澎湖馬公市：今日沿線停收（定點正常）、明日正常出勤。