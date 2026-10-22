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▲琉球朝日放送一位女記者去參加酒駕體驗活動，結果展現「酒豪」實力狂灌酒。（圖／翻攝自琉球朝日放送的YouTube）

酒豪女記者反差萌爆紅

日本沖繩酒駕問題嚴重，為讓民眾親身了解酒精對駕駛能力的影響，當地警方舉辦酒駕體驗活動，琉球朝日放送一位女記者也去參加，結果女記者展現「酒豪」實力狂灌酒，上車前超開朗地發出自信宣言，最後卻尷尬慘撞，反差表現超圈粉，讓影片在社群網路上爆紅。綜合日媒報導，琉球朝日放送記者中村月夢也參加酒駕體驗活動，為了讓體內酒精超標，在約1小時內喝下4罐啤酒及4杯葡萄酒，接受呼氣酒精檢測時成功達到每公升0.5毫克，約為日本一般酒駕取締門檻的3.3倍。中村月夢在上車前面容已然微醺，但仍然露出從容笑容，開朗宣示「對自己的駕駛技術很有信心」，出發前還伸出大拇指比讚喊話「準備萬全了！」然而實際開車後，雖然順利通過L形彎道等測試，但在障礙物閃避項目中，即使坐在副駕駛座的教練出聲提醒煞車，中村月夢仍因反應遲緩，直接撞上代表行人的假人。中村月夢對此懊惱表示，「我原本對自己的駕駛技術蠻有信心的，即使事前已被告知要踩煞車，卻還是撞了上去...甚至變得分不清左右。酒醉駕駛真的太可怕了」。在X上，中村月夢的豪爽酒量成為熱門話題。日本網友紛紛在影片底下留言表示，「這記者酒量也太強，笑死」、「這記者姊姊喝了這麼多居然還說自己只是微醺，根本是酒豪等級」、「酒量超強的記者」。而在琉球朝日放送的官方YouTube上，短短幾天內該影片的播放次數已突破140萬次。據了解，中村月夢是在今年4月於琉球朝日放送新聞節目《CATCHY》中，以2026年入社的新人身分被介紹登場。「酒豪女記者」爆紅成為網路話題，琉球朝日放送今（22）日在X上也再次分享影片，並不忘強調「希望大家能透過中村記者的體驗報導，重新認識飲酒對駕駛的影響。喝酒不開車、也不讓喝酒的人開車」。