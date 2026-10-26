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▲許瑋倫（右）在成名代表作《18歲的約定》中瞞著家人援交、勾引體育老師劉畊宏，演活問題高中生「涼子」。（圖／GTV DRAMA 八大劇樂部 YouTube）

▲許瑋倫將「涼子」表面武裝自己、內心脆弱且孤寂的心境詮釋得非常到位，一舉入圍第37屆金鐘獎「連續劇女配角獎」。（圖／翻攝自GTV DRAMA 八大劇樂部 YouTube）

女神許瑋倫2007年當紅之際，趕去拍戲途中在國道發生重大死亡車禍，年僅28歲香消玉殞，震撼全台，回顧她的演藝高光時刻，出道第二年即在偶像劇《18歲的約定》演活曾經援交、勾引體育老師劉畊宏的問題學生，比同劇的女主角林依晨更早獲得金鐘獎提名，表演鋒芒已經藏不住。許瑋倫2001年拍廣告踏入戲劇圈，於偶像劇《流星花園》、《青春6人行》客串小角色，直到隔年與林依晨、施易男合作《18歲的約定》，戲中她挑染一頭金髮，飾演有錢人家的獨生女，也是性格叛逆又敢愛敢恨的高三生「涼子」，不僅曾經自暴自棄援交，還故意在學校勾引演出體育老師的劉畊宏。當年，許瑋倫以清新又獨特的氣質將表面武裝自己、內心脆弱且孤寂的富家女詮釋得非常到位，一舉入圍第37屆金鐘獎「連續劇女配角獎」，而同期入行的好友林依晨則是等到6年後才第一次憑《惡作劇2吻》提名金鐘獎「戲劇節目女主角獎」並奪獎。迅速走紅後，許瑋倫戲劇、綜藝節目邀約不斷，音樂底子深厚的她，從小學習鋼琴、豎琴，也能玩吉他、爵士鼓、二胡，曾經上節目秀才藝，「音樂才女」形象迷倒不少男女粉絲，加上個性謙遜、隨和，沒有負面新聞，又熱衷公益，形象相當優質，為公認的「零負評女神」。沒想到，天妒紅顏，2007年1月26日晚間，許瑋倫由女助理開著MINI Cooper趕赴南投廬山，準備隔天拍攝新戲《太陽的女兒》，行經中山高速公路經苗栗路段時，由於疲勞駕駛發生嚴重車禍，車體嚴重扭曲變形，許瑋倫年輕生命就此戛然而止，令人不捨。