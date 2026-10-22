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台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒日前在WTT中國大滿貫賽勇奪男單亞軍，場外又傳來學業喜訊。臺北市立大學今年3月底公布115學年度博士班考試入學榜單，林昀儒在運動科學研究所博士班名列正取第一；榜單中也出現鄭怡靜的名字，讓球迷驚呼：「以後要改叫小林博士了！」臺北市立大學115學年度博士班招生分為兩階段放榜，其中運動科學研究所與競技運動訓練研究所博士班於3月30日公布第二階段錄取結果。近日有球迷翻出錄取名單，發現林昀儒在運動科學研究所博士班一般生組高居正取第一，照片隨即在社群平台流傳。林昀儒過去就讀輔仁大學體育學系碩士班，研究主題同樣與自己的桌球專業密切相關，論文題目為《2024年巴黎奧運會男子桌球單打金牌選手樊振東之慣性技術分析》，以中國名將樊振東作為研究對象。林昀儒與樊振東不僅是國際賽場上的勁敵，私下也維持不錯交情。由於兩人過去在國際賽累積多次交手，林昀儒對樊振東的球路與技術特徵相當熟悉，研究前也曾徵得對方同意。論文題目曝光後，當時一度登上微博熱搜，兩岸球迷更幽默形容「打不過就直接研究透」、「論文資料都是實戰換來的」。林昀儒目前仍是台灣男桌最重要的主力，日前在WTT中國大滿貫賽一路闖進男單決賽，最終收下亞軍；他與鄭怡靜搭檔混雙，也在該站賽事取得亞軍。此外，同一份榜單中，也出現與台灣桌球一姐鄭怡靜同名的正取生。