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萬聖節將至，各大商圈與市集活動陸續登場，台中捷運公司特別提醒，民眾變裝搭車時切勿觸犯「遮蔽五官、武裝恐攻造型、大型道具擋道」等三大違規地雷，若經勸導未改善，中捷將依法拒絕運送，必要時更會通報捷運警察到場處理。中捷公司指出，為兼顧捷運系統安全、乘車秩序以及旅客的變裝需求，公司訂有「旅客進站裝扮應行注意事項」。其中包含三大應避免的違規地雷，第一禁止佩戴面罩、頭盔、防毒面具或過度塗抹特殊妝容等「遮蔽五官致無法辨識面部特徵」的裝扮；第二避免具有恐怖攻擊聯想或槍砲刀械等「武裝態樣」的造型，以免造成其他乘客驚恐；第三若攜帶大型道具或配件，須特別注意通行安全，避免妨礙車站動線或影響車門正常開關。中捷公司強調，若現場站務人員或保全認定旅客裝扮可能影響系統安全或造成他人不適，將會先視狀況進行勸導。若經勸導後仍未改善，中捷得依相關規定拒絕運送，必要時更會直接通報捷運警察協助處理。提醒民眾在享受歡樂節慶氣氛之餘，也要顧及其他旅客感受與公共安全。詳細規定可至台中捷運公司官網查詢。