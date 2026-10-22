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▲由友華生技連續三年支持的「福爾摩沙國際管風琴藝術節」今秋迎來第四屆，旗下羊奶品牌卡洛塔妮也獨立冠名《島影情深》專場。（圖／業者提供）

第四屆福爾摩沙國際管風琴藝術節《島影情深III》音樂會，將於10月23日晚間7時30分在國家音樂廳登場。管風琴家余曉怡將攜手捷克演奏家František Vaníček及台灣音樂家，以史懷哲「敬畏生命」思想為主軸，結合六位醫界代表預錄導聆，向守護生命的醫療工作者致敬。史懷哲除了是醫師，也是管風琴演奏家與巴哈研究者，橫跨醫學、音樂與人文的生命歷程，成為此次演出的策畫起點。音樂會以「人文關懷之夜」為題，透過不同樂器的合奏與醫療現場的經驗分享，帶領聽眾思考照護、聆聽及陪伴的意義。演出陣容包括小提琴家李宜錦、大提琴家高炳坤、薩克斯風演奏家蔡佳修及那娜擊樂二重奏，讓管風琴與弦樂、管樂、擊樂交會。曲目安排兼顧經典作品與台灣音樂，呈現管風琴不同的音色層次，也將對土地的情感融入演出。余曉怡表示，過去在海外演奏台灣民謠與創作作品，聽眾的迴響讓她更加確信，台灣的聲音具有跨越文化的力量。這次希望透過管風琴，傳達屬於島嶼的情感與陪伴。她形容，管風琴與建築共生，每座琴都有不同的聲音與性格；演奏者面對的不只是樂器，也包括音樂廳的空間與歷史。當樂音響起，樂器、場館與城市之間便產生連結，這也是《島影情深》系列持續探索的方向。此次導聆邀請林啟禎、林聖哲、闕士傑三位醫師，以及臨床心理師郭乃文、職能治療師黃璨珣、護理師陳佳慧預先錄製，從不同專業分享對生命與關懷的理解，讓醫療照護經驗成為聆聽音樂的另一個入口。友華生技連續三年支持藝術節，旗下卡洛塔妮今年冠名贊助專場，並在音樂廳一樓大廳設置「共鳴留聲機」，邀樂迷錄下感想與祝福，延伸舞台之外的聲音交流。演出購票資訊可至OPENTIX兩廳院文化生活查詢。