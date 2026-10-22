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桃園台啤永豐雲豹隊本季在洋將陣容上排出三名洋將以及一名外籍生，分別為續約的米勒（Malcolm Miller）、前澳洲國手莫騰（Brock Motum）以及具備強大得分爆發力的溫布許（Thomas Wimbush），搭配外籍生蓋比（Humphery Gabriel）。面對外界質疑「僅簽3洋將是否為了省錢」，雲豹執行長張建偉在受訪時強調這完全是尊重總教練的戰術佈局，並非節省預算。今年雲豹洋將陣容面臨大洗牌，只有米勒留在陣中，克羅馬則是被PLG富邦勇士挖角過去。針對外界對「3洋將」配置的疑慮，張建偉直言：「我沒有覺得3洋將這件事情有多大不了。」他透露，總教練認為即便請滿四名洋將，在實際輪替與上場時間配比上也不見得最為順暢。「我們這次主要兩位新洋將來自日本B1聯盟，B1聯盟的賽程比我們多出一倍以上，他們都能健康打完整季。我們的球員又不是紙糊的，為什麼3洋將就一定不好？」張建偉補充指出，陣中還有蓋比作為彈性調度，若真有傷兵也會及時替換，球團完全支持教練團的決定。對於「省錢」的標籤，張建偉更是不以為然認為：「每一隊都有自己的預算配置，只有3洋將不一定比較爛」他強調，若球團真的要省錢，休賽季就不會挖角錢肯尼與張兆辰等本土戰力，「我們從來沒有省錢這件事，只是不會亂花錢。我喜歡把錢花在刀口上，追求合理的CP值。」