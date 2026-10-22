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「以為沒車、以為來得及、以為對方會注意」高市警局交通警察大隊在交通事故審核及民眾諮詢過程發現，鄉間道路、巷道及無號誌路口常出現一種共同的風險情境：用路人因道路熟悉、車流較少，容易產生「以為沒車、以為來得及、以為對方會注意」的心理，少了原本應有的減速與確認動作，一旦雙方同時進入路口，往往已經來不及反應。交通大隊指出，這類風險常出現在幾個看似平常的情境。例如車輛由巷道、產業道路或支線道路駛出時，因平時車少，僅稍微看一眼便直接進入主要道路；轉彎或起步時，看到遠處沒有明顯來車，就認為可以快速通過；而行駛在主要道路上的車輛，也可能因道路筆直、視野空曠而降低警覺，未在接近路口前主動減速。當雙方都抱著「應該沒車」的想法，原本車流單純的道路，反而可能形成高風險的交會。尤其鄉間道路部分路段車流較少、行駛環境相對單純，駕駛人更容易忽略自身速度。一旦前方突然有車輛駛出、轉彎，或遇到視線遭建築物、植栽遮蔽的路口，較高的行車速度將縮短反應及煞停時間，也可能加重碰撞後果。交通警察大隊指出，行經無號誌路口，不要只做到「看」，更要做到「確認」。接近路口前先降低速度；由巷道、支線道路或路旁起步進入主要道路時，應先停看並確認左右來車；遇到彎道、植栽或建物遮蔽視線時，更應預留足夠反應空間，切勿憑道路熟悉度或過往經驗判斷「應該不會有車」。警方也將持續透過交通事故審核及事故型態分析，掌握無號誌路口、鄉間道路等不同交通環境的風險特性，作為後續交通安全宣導及工程改善之參考。交通警察大隊最後提醒，「沒看到車，不等於真的沒車」，無論道路多熟悉、車流多少，進入路口前多一次減速、多看一眼、多一次確認，就能替自己及其他用路人多留一份反應空間。交通安全沒有「應該」，務必「確認」。