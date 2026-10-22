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▲「台灣遠洋漁業專區」以「逐浪遠洋，鮮躍國際」為主題，首度集結六大遠洋漁業公協漁會聯合展出。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.22）

▲「台灣遠洋漁業專區」推出多樣活動，還有「超派海鮮．名廚料理秀」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.22）

▲東元餐飲集團集結旗下摩斯漢堡、樂雅樂餐廳及蜜可頌三大人氣品牌，並攜手日本青森縣、秋田縣、靜岡縣三個日本品牌亮相。（圖／東元餐飲集團提供）

▲安心食品10月起將陸續於門市設置「安心智慧農場-生菜販售專區」，南區將在摩斯漢堡高雄右昌店設置販售區同步販售。（圖／東元餐飲集團提供）

2026高雄國際食品展於10月22日至25日在高雄展覽館登場。「台灣遠洋漁業專區」以「逐浪遠洋，鮮躍國際」為主題，首度集結六大遠洋漁業公協漁會聯合展出，串聯前鎮、東港兩大重要漁業基地，展現台灣遠洋漁業的產業實力與國際競爭力。東元餐飲集團今年集結旗下摩斯漢堡、樂雅樂餐廳及蜜可頌三大人氣品牌，並攜手日本青森縣、秋田縣、靜岡縣三個日本品牌亮相，以「食在東元、實在安心」主題展出，全面推廣在地優質好食，台灣遠洋漁業航行世界三大洋，憑藉專業漁撈技術與完善的產業體系，將豐富的海洋資源帶向全球市場，年產值超過新台幣400億元。除了漁撈作業，更串聯水產加工、冷凍倉儲、船舶修造、漁網具及航海設備等上下游產業，形成千億級海洋產業鏈，展現台灣海洋經濟的深厚實力。「台灣遠洋漁業專區」由六大遠洋漁業公協漁會共同參與，包括臺灣鮪延繩釣協會、東港區漁會、高雄區漁會、台灣區鰹鮪圍網公會、台灣區魷秋公會及台灣區鮪魚公會，透過鮪延繩釣、鰹鮪圍網、魷釣與秋刀魚等產業特色，帶領民眾認識台灣遠洋漁業的專業技術、多元魚種與國際市場布局。展區規劃大型魷魚、鮪魚標本及漁船模型展示，並結合海洋保育、食魚教育與多元互動體驗。推出「你答題．我送杯墊DIY」、「遠洋祕寶．闖通關」、「逐浪遠洋．印印傳情」等活動。還有「超派海鮮．名廚料理秀」，邀請名廚與知名主持人輪番登場，以創意料理展現遠洋鮮魚的多元風味。10月22日由高雄子弟、輝達辦桌行政總舖師陳俊銘主廚率先登場；10月24日邀請知名主持人吳鳳，還有10月25日場次，帶領民眾品味遠洋海鮮的美味與魅力。東元餐飲集團在為期四天的展會中將推廣亮點商品，含安心智慧農場自產自銷的新鮮生菜、摩斯漢堡在地料理系列─、「蒲燒鰻珍珠堡」、「MOS米達人-美濃香米飯」、「午仔魚香脆餅乾」以及「炙燒壹口烏魚子」，讓消費者輕鬆即食，樂雅樂則端出人氣海陸雙饗「鰻重御膳x蒜香牛排」。同時，安心食品看準蔬食生菜與輕食潮流，早於2019年在桃園打造安心智慧農場，全面供應全台摩斯漢堡「摘鮮綠」系列漢堡。為讓更多消費者接觸優質生菜，10月起將陸續於門市設置「安心智慧農場-生菜販售專區」，南區將在摩斯漢堡高雄右昌店設置販售區同步販售，讓消費者方便就近購買，直接享用安心安全、無毒新鮮的萵苣商品。海外展區今年也帶來耳目一新的極品陣容。包含蘋果甜點「青森窯烤蘋果派」、「青森蘋果重乳酪蛋糕」及飲品「青森蘋果汁」外，以及展出揉合在地風土的工藝商品。道地日式料理首推「十和田牛五花燒肉炒烏龍麵」與極致鮮甜的「帆立貝茶碗蒸」；涵蓋風味獨特的「蘋果罐頭」和「洋梨罐頭」。消費者於高雄食品展東元餐飲集團攤位S2219現場使用摩斯卡消費凡滿500元，享金點2倍贈，以及儲值滿額贈好禮。展場現場儲值滿額送好禮。