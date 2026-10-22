我是廣告 請繼續往下閱讀

台籃在各隊休賽季頻頻砸重金進行「軍備競賽」下，球員薪資不斷攀升。面對市場可能面臨泡沫化與惡性喊價的隱憂，各界紛紛呼籲建立健全的薪資規範。對此，桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉今（22）日在雲豹開季記者會受訪時直言，台灣職籃現在存在「本土球員比洋將還貴」的畸形現象，並呼籲全台11支球隊應達成共識，共同維護健康的薪資結構。日前福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧在開季記者會上指出，各隊在休賽季大灑幣惡性喊價，不僅缺乏市場上限，更可能導致未來面臨球隊縮編或退場危機，進而傷害球迷權益。針對此現象，TPBL副秘書長程柏仁也曾回應表示，雖然球員薪資交由市場機制決定，但這種模式確實無法長期發展，聯盟內部已多次討論建立「薪資上限」與「奢侈稅」制度。不過考量到必須精算轉播、門票、贊助等營運成本，且在雙聯盟競爭的現況下若倉促訂定上限恐造成反效果，聯盟目前暫不設實施時間表，仍需等待市場穩定並參考日韓成熟聯賽逐步研擬配套。同樣身為球團高層，張建偉也對國內職籃的薪資環境提出呼籲。他指出，聯盟限制了洋將薪資天花板，卻對本土薪資缺乏上限限制，導致「本土球員比洋將還貴」的畸形現象發生：「要就全開，不要半開；不然就全關，不要半開。限制一隻球隊不能請好的洋將，結果全部跑去搶本土，導致本土比洋將還貴，這樣合理嗎？」「我呼籲11隻球隊要有共識，不要用破壞性的薪資結構去影響比賽的精彩度。」張建偉無奈直言：「我們不是超級財團，希望大家都能有健康營運的共識，不要用薪資結構去破壞這項運動。」