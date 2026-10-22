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等了十多年，台中神岡與大雅終於迎來跨區快捷道路。台中市政府斥資1183萬元開工新闢182公尺聯絡道路，串聯神岡區昌平路五段135巷與大雅區109巷，預計明年5月初完工。未來居民往返兩區無須再繞行2公里，可省下5至10分鐘車程，徹底打通在地通勤與生活瓶頸。今(22)日開工典禮上，民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕出席指出，神岡社南里與大雅上楓里、大楓里雖然地緣相近，過去卻因缺乏橫向道路，往返公共設施極為不便。市府此次特別透過「以地易地」與界址調整克服用地取得難題，成功省下約216萬元的用地費用，讓地方期盼已久的關鍵工程順利啟動。彭岑凱表示，本案總經費由市府地政局補助996萬元、農業部農田水利署台中管理處補助187萬元，為中央與地方攜手合作的典範。工程不僅打通跨區瓶頸，更同步改善既有灌溉渠道與地區淹水問題，兼顧路網安全與農業用水需求。此外，特別感謝在地立委、議員及里長共同促成，讓行政程序順利加速、提前動工。大雅區公所表示，除道路開闢外，周邊配套設施也將同步升級，包括鋪設瀝青混凝土路面、設置排水溝、擋土設施與護欄，並增設6盞夜間路燈。除了清除閒置空地雜草與治安死角，更大幅提升夜間照明與安全性，便利居民前往大雅體育園區及生命藝術館，打造更完善的跨區優質生活圈。