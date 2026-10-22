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藝人林韋君今（22）日與與簡沛恩、方馨及陳謙文出席全新原創直式豪門台劇《豪門玩偶》媒體發布會，受訪時透露爸爸已於10月11日離世，談起爸爸長達15年的抗癌過程，她突然情緒潰堤、當場落淚，哽咽表示：「還在調適當中，謝謝關心。」她也坦言目前只想獨處，讓自己慢慢整理心情。林韋君今與簡沛恩、方馨、陳謙文，以及幕後主創監製、剪輯李景白和導演王為共同出席活動。原先眾人分享新戲拍攝心得，話題轉到她的家庭近況時，林韋君一度以玩笑語氣說：「你看，你把場面弄僵了。」並表示今天的場合不適合談太多私事，沒想到說著說著突然爆哭，讓現場氣氛瞬間沉重。林韋君透露，爸爸年紀還不算大，約15年前便確診大腸癌第三期，這些年持續追蹤並控制病情。今年初回診檢查時，才發現癌細胞已經擴散，但爸爸還有自己的事情需要安排，加上不希望農曆年前住院，因此決定等過完年後再接受治療。年後家中又忙著將祖先從南部移至台北，爸爸也因處理相關事務延後治療。林韋君表示，爸爸平時熱愛打高爾夫球，期間也曾出國，等到返台後再接受檢查，病情已經擴散至腹腔。回想爸爸最後一段時間承受的痛苦，她難過表示：「他也很辛苦，他也不好，已經太多了。」林韋君的爸爸林金祥是中央警察大學畢業的資深警官，過去曾擔任台北市政府警察局文山第二分局、中正第一分局、信義分局、大同分局及萬華分局偵查隊長，在警界累積深厚資歷。林金祥於2009年退休後，轉任台北W飯店安全室主任，之後升任安全室經理，將多年警界經驗運用在飯店安全管理工作。爸爸離世至今不到兩周，林韋君表示自己仍在調適，面對悲傷時習慣獨自消化情緒，「我習慣一個人，喜歡一個人靜一靜。」由於仍需要時間整理心情，她並未進一步透露後事細節，僅再次感謝外界關心。談到近期生活，林韋君已經2年沒有拍戲，雖然還不到「財富自由」的程度，但生活仍衣食無憂。擁有瑜伽老師資格的她也會教人瑜伽，對此她表示目前不想開店，因為不希望原本單純的興趣變成工作與壓力。好友簡沛恩表示，《豪門玩偶》於今年8月拍攝，前後僅花5天完成，當時林爸爸病況還沒有這麼嚴重，活動日期也早已敲定，簡沛恩因此鼓勵好友出門走走、與大家見面散心，但一切仍以林韋君的狀態為主，「這種事情需要時間，都是看她。」兩人相識至今已有約30年，林韋君當時僅16、17歲，簡沛恩則約21歲，早年曾一起擔任外場、負責開門接待，後來一度失聯，直到拍攝《神機妙算劉伯溫》再度同台，友情才重新延續。簡沛恩表示林韋君「她真的很孝順，這幾個月都一直陪伴爸爸，也有陪爸爸走完最後一程」，兩人平時未必經常聯絡，但只要對方有需要，就會陪在彼此身邊，如今只希望林韋君能早日平復心情，多出來走走、與朋友聊聊天，「她為家人付出非常多，真的很愛她的家人。」