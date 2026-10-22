中信兄弟當家球星江坤宇以守備率.991，擊敗勁敵張政禹，達成游擊金手套7連霸神蹟，統一7-ELEVEN獅洋投布雷克、樂天桃猿宋嘉翔與中信兄弟宋晟睿，3位球星則首度獲選。

我是廣告 請繼續往下閱讀

橘子集團長期支持棒球發展 邁入第6年獨家冠名金手套獎

布雷克、宋嘉翔獲獎 投捕金手套都是生涯首次得獎

范國宸3金在手 「低調人」李凱威達成5連霸

劉基鴻再度獲獎 江坤宇游擊7連霸偉業

郭天信收下生涯第五座金手套 陳文杰、宋晟睿也得獎

「2026中華職棒Gamania橘子集團金手套獎」得獎名單今（22）日正式出爐，備受矚目的游擊防區方面，中華職棒長期合作夥伴Gamania橘子集團持續以實際行動支持台灣棒球發展，今年邁入第六年獨家冠名中華職棒金手套獎，肯定球員在守備位置上的專業實力與整季付出。秉持「Dare to Challenge」的核心精神，橘子集團鼓勵每一位選手勇於挑戰、不斷突破自我，在球場上追求卓越、展現最佳實力，並期盼透過與中華職棒的攜手合作，為台灣棒球注入新動能，見證更多球員締造亮眼表現，為台灣棒球開創更多精彩可能。統一7-ELEVEN獅洋投布雷克效力中職的第七個球季，本季出賽23場，累積30次守備機會，完成12次刺殺、18次助殺及2次雙殺，守備率達1.000，以穩定且完美的守備表現，首度摘下「投手金手套獎」。樂天桃猿年輕捕手宋嘉翔本季累積623次守備機會，完成539次刺殺、81次助殺及30次盜壘阻殺，阻殺率達0.526、守備率為0.995，展現穩定的防守能力，成功奪下「捕手金手套獎」。富邦悍將范國宸穩守一壘防區，整季累積731次守備機會，完成668次刺殺及62次助殺，守備率高達0.999，憑藉可靠的守備表現，拿下生涯第3座「一壘手金手套獎」。味全龍主戰二壘手李凱威再度展現全面的守備實力，累積464次守備機會，完成179次刺殺、284次助殺及55次雙殺，守備率達0.998，以穩定出色的表現，完成「二壘手金手套獎」5連霸紀錄。味全龍劉基鴻鎮守三壘防區，累積284次守備機會，完成103次刺殺、168次助殺及25次雙殺，守備率為0.954，憑藉整季的守備表現，拿下生涯第2座「三壘手金手套獎」。中信兄弟江坤宇持續展現「鐵壁銅牆」的堅強實力，累積425次守備機會，完成180次刺殺、241次助殺及57次雙殺，守備率達0.991，再度以穩定的守備表現獲得肯定，締造「游擊手金手套獎」7連霸，持續堆高個人連霸紀錄。味全龍郭天信本季在外野防區屢屢上演精彩美技，廣闊的守備範圍與出色的判斷能力，獲封「天網」美譽；整季累積329次守備機會，完成312次刺殺及13次助殺，守備率達0.988，再度展現優異的外野防守能力，收下生涯第5座「外野手金手套獎」。台鋼雄鷹陳文杰本季成功復出，並以穩定的守備表現展現場上價值。整季累積259次守備機會，完成255次刺殺及4次助殺，全季未發生失誤，守備率達1.000，以完美的守備成績，拿下生涯第3座「外野手金手套獎」。中信兄弟宋晟睿本季在外野防區累積223次守備機會，完成217次刺殺及5次助殺，守備率達0.996，展現穩定可靠的防守實力，首度榮獲「外野手金手套獎」，為個人球季寫下重要里程碑。