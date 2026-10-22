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近來積極備戰台北市長選戰的蔣萬安，頻頻被點名為2028年總統候選人，而在面對外界接二連三追問時，他始終不願正面回應，引發藍營支持者不滿；直到週三受訪時，蔣萬安才明確表示會「做完」4年市長任期。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，盧秀燕、韓國瑜尚在，豈有派蔣萬安出戰總統之理？而歷經這波洋流衝擊之後的蔣萬安，還是藍營最強嗎？黃暐瀚在臉書發文指出，蔣萬安週一接受趙少康專訪、週二接受謝震武訪問，連續兩天被問到是否參選2028年總統大選，卻始終沒有給出明確答案；一路撐到週三早上前往市議會，蔣萬安才突然改口說：「一定會將接下來4年的任期做完，而且不只做完，一定會比我第一任4年，還要做得更好！」黃暐瀚也特別提到，媒體對蔣萬安這番話的解讀略有差異，《聯合報》頭版以「連任後做好做滿」形容這番表態，但他點出意思相近、字句不對，蔣萬安實際使用的字眼是「做完」，而非「做滿」，兩者是否存在不同意涵，仍須留待未來觀察與驗證。「這麼簡單的『必考題』，上節目前早該準備，為什麼非得要被逼問兩天不說？第三天才改口？我不知道。」黃暐瀚直言，以現在北市「選情」之激烈，不管連任與否，2028都已與蔣萬安，關係不大。若連任，理應專心市政；若敗選，盧瑜尚在，豈有派蔣萬安出戰總統之理？黃暐瀚以1998年台北市長連任失利、2000年轉戰總統大選的陳水扁為例指出，當年阿扁之所以能再次投入總統選戰，與民進黨內缺乏更強人選有關；最後，他更拋出疑問，經歷民進黨候選人沈伯洋這波「洋流」衝擊後，蔣萬安仍會是藍營最強嗎？黃暐瀚以「答案不言而喻」作結。