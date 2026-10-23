暴雪娛樂旗下卡牌對戰遊戲《爐石戰記》全新資料片《黑暗帝國霸業》於近日上線，一口氣加入135張全新卡牌，經典古神「克蘇恩」、「恩若司」、「尤格薩倫」及「亞煞拉懼」也以全盛時期姿態回歸。除了新增能讓玩家自行打造手下的「組裝」機制，官方還推出限時活動，即日起至11月11日只要完成指定任務，就能免費獲得12包卡牌包，以及術士英雄造型。
《爐石戰記》4大古神回歸！全新「組裝」玩法登場
《黑暗帝國霸業》以古神與泰坦之間的戰爭為主題，玩家可以將克蘇恩、恩若司、尤格薩倫及亞煞拉懼加入套牌，每位古神都擁有4種獨特技能，能在戰鬥中發揮不同效果。不過，由於古神力量過於強大，每副套牌只能放入1張古神卡牌，玩家必須依照自己的戰術選擇。
這次資料片另一大特色，就是新增關鍵字「組裝」，讓玩家從指定卡牌池中挑選不同效果，組合出專屬手下，不再只能使用固定能力的卡牌。此外，泰坦陣營也加入全新「泰坦造物」，包括強大的構造體及古代防衛者，讓玩家能以不同戰術對抗古神大軍。
《爐石戰記》免費12包卡牌怎麼領？11月11日前完成任務
除了新卡牌，官方也推出《黑暗帝國霸業》限時活動，活動時間從10月21日至11月11日，玩家只要完成遊戲內指定任務、累積活動經驗值，就能獲得5包《黑暗帝國霸業》卡牌包、5包《紫羅蘭堡大逃亡》卡牌包，以及2包《紫羅蘭堡大逃亡》黃金卡牌包，總計12包，還能取得術士職業「儀式恩若司」英雄造型。
另外，《爐石戰記》也新增「旅店獎勵」制度，玩家透過 Battle.net 商店購買符合資格的商品，就能累積「旅店幣」，再前往獎勵寶庫兌換卡牌包、英雄造型、卡背等商品。獎勵內容將不定期輪替，讓玩家除了參與遊戲活動，也能透過消費累積額外回饋。
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《黑暗帝國霸業》以古神與泰坦之間的戰爭為主題，玩家可以將克蘇恩、恩若司、尤格薩倫及亞煞拉懼加入套牌，每位古神都擁有4種獨特技能，能在戰鬥中發揮不同效果。不過，由於古神力量過於強大，每副套牌只能放入1張古神卡牌，玩家必須依照自己的戰術選擇。
這次資料片另一大特色，就是新增關鍵字「組裝」，讓玩家從指定卡牌池中挑選不同效果，組合出專屬手下，不再只能使用固定能力的卡牌。此外，泰坦陣營也加入全新「泰坦造物」，包括強大的構造體及古代防衛者，讓玩家能以不同戰術對抗古神大軍。
除了新卡牌，官方也推出《黑暗帝國霸業》限時活動，活動時間從10月21日至11月11日，玩家只要完成遊戲內指定任務、累積活動經驗值，就能獲得5包《黑暗帝國霸業》卡牌包、5包《紫羅蘭堡大逃亡》卡牌包，以及2包《紫羅蘭堡大逃亡》黃金卡牌包，總計12包，還能取得術士職業「儀式恩若司」英雄造型。