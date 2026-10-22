我是廣告 請繼續往下閱讀

面對氣候變遷對生活與經濟帶來的衝擊，總統賴清德今（22）日主持「國家氣候變遷對策委員會第9次委員會議」時表示，他提出兩大關鍵戰略，包含兼顧即時應變與長期調適、強化運輸系統韌性，加速綠色交通轉型。他也提到，「樹，是都市最好的天然冷氣，也是我們面對極端高溫時，最重要的一道防護」，讓樹成為城市的基礎建設，讓綠蔭成為每個人生活中理所當然的一部分。賴清德表示，雖然已經入秋，但近期仍有多個縣市亮起高溫燈號，顯示氣候的考驗還沒有結束，世界氣象組織（WMO）今年9月再次發出警訊，聖嬰現象預計在未來幾個月進一步增強，並在年底達到高峰，很有可能創下歷史新高，形成「超級聖嬰」，對氣候的影響將持續到明年。賴清德提到，隨著海面溫度與氣溫持續上升，全球都面臨著極端天氣的挑戰，聯合國也多次呼籲，極端高溫是全社會的威脅，需要政府各部門共同因應，特別要照顧脆弱族群、確保工作環境安全，及早做好高溫防護的準備，而今天的會議，將由環境部報告，「因應全球熱浪：我國高溫調適整體推動策略」；交通部報告，「運輸能源轉型與交通調適行動」。賴清德表示，面對氣候變遷對生活與經濟帶來的衝擊，國家必須提升因應能力與韌性，對此，他提出兩大關鍵戰略，第一，兼顧即時應變與長期調適，守護國人健康安全。他說，高溫直接關係到人民的生命與健康，像是戶外工作者、獨居長者、孩童、以及慢性病患者，尤其需要政府及時提供協助。面對極端高溫常態化，必須強化政府與民間、跨部會與跨區域合作，建立主動預防、共同應變的高溫防護機制。賴清德提到，目前，政府已經串聯全國超過1萬處的「涼適點」，提供民眾就近避暑的場所，有些參與的企業和店家，甚至貼心地在門口貼公告表達，只要覺得太熱不舒服，可以入內吹冷氣休息，不消費也沒有關係，「在這裡，我要向所有響應這項政策的民間企業和場所，致上最誠摯的感謝」。賴清德說，環境部上個月結合中央、地方及醫療體系共50個單位，完成台灣首次以40度極端高溫為情境的實兵演練，來檢驗熱傷害救護、弱勢關懷及重要設施的應變能力，政府將根據演練成果，進一步完善高溫防護與應變機制，並納入「第四期國家氣候變遷調適行動計畫」，全面強化高溫預警、勞工防護、社區關懷與跨部會應變；同時，會延續今年4月第七次會議提出的，「國土綠蔭調適戰略」，優先改善高溫、遮蔭不足的地區，讓自然綠蔭成為天然防護傘，打造更宜居、安全的生活環境。賴清德說，行政團隊目前正全面彙整各方意見，預計於年底提出「國家都市林推動計畫」，同時，在副院長鄭麗君的主持下，都市林專法草案也已進入討論階段，這是一項從開放政府程序中產生的計畫與法案，由人民共同參與、共同形塑，「我們期待以此為起點，讓台灣的都市林，從理念走向制度，從零星的努力走向全國性的行動」。賴清德強調，政府推動都市林，不只是補足法規與計畫，更是實踐尊重生命的核心價值，希望透過中央政府、地方政府與民間社會的共同努力，讓台灣的城市，成為人與樹都能夠好好生活的地方，「樹，是都市最好的天然冷氣，也是我們面對極端高溫時，最重要的一道防護，綠蔭不僅帶來舒適，更是對人民健康與生活品質的基本保障」。賴清德期待，未來台灣每一位民眾走出家門，都能走在綠蔭之下；每一個家庭、每一群親朋好友，都能在樹下乘涼、野餐、相聚，這樣的城市風景，應該成為每一位台灣人都能平等享受的環境權利，「這就是我們推動都市林的初衷：讓樹成為城市的基礎建設，讓綠蔭成為每個人生活中理所當然的一部分」。第二，強化運輸系統韌性，加速綠色交通轉型。賴清德提到，台灣是人口與產業高度集中的海島型國家，陸海空運輸，不僅是經濟發展的命脈，更是維持社會運作與防災應變的基石。他說，在交通防災韌性上，過去東部鐵公路因天災中斷時，交通部立即啟動海運備援，維持必要的疏運，這項經驗讓我們看到，整合不同運輸系統、建立備援機制的重要性。賴清德說，政府接下來要全面強化關鍵基礎設施的防護、回復能力與系統整合，確保災害來臨時，緊急救援、民生物資及重要供應鏈，都能夠保持通暢，來全方位提升運輸系統的韌性。在綠色運輸轉型方面，賴清德說，目前市區電動大客車的普及率，已經突破四成，要鼓勵民間資金，投入綠色運輸的基礎建設，營造友善的車輛電動化環境；下一步，也要把都市降溫與交通路網深度結合，來打造兼具遮蔭、舒適與安全的通行環境，鼓勵民眾多選擇步行、騎乘自行車或搭乘公共運輸；此外，會持續布局永續航空燃料與綠色港口建設，協助相關產業接軌國際，掌握淨零轉型的先機。賴清德說明，這兩大戰略是相輔相成，從國人最切身的生活感受，到國家整體的經濟與交通運輸，旨要讓人民在極端氣候下，得到更周全的照顧；也要讓重要交通設施在面對災害時，依然能安全、穩定地運作。