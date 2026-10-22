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面對「來者不善」的秋颱威脅，台中市政府進入全面警戒狀態！強烈颱風「薔琵」今(22)日發布陸警，氣象署預估明日風雨最劇。台中市長盧秀燕今親自指揮跨局處防颱應變，特別提醒海線嚴防強風、山區慎防豪雨。市府已動員各單位完成溝渠清淤、抽水機運作測試及工地安全稽查，呼籲市民務必提高警覺、提早防颱。盧秀燕指出，本次颱風對台中市區域影響各有不同，海線地區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲、沙鹿、龍井）將出現強勁風勢；山區與周邊區域（和平、東勢、石岡、新社、烏日、太平等）則須嚴防劇烈降雨。今上午海線地區已出現明顯陣風。氣象署預估，明(23)日將是颱風最接近台灣、風雨影響最顯著的時間點，後天（24日）週六起才會逐漸遠離。她強調，「多一分準備，少一份災難」，要求各單位持續落實溝渠清淤與排水檢查。適逢10月黃金檔期，台中市正舉辦戶外爵士音樂節等大型活動。盧秀燕指示各局處首長應視風雨狀況彈性調整活動安排，並加強對外縣市遊客宣導應變資訊。針對明(23)日即將舉行的全市三合一選舉抽籤（市長、市議員及里長），盧秀燕已交辦選委會密切注意颱風最新動態，審慎評估作業安全性與備案方案。盧同時呼籲各黨派候選人，務必加強巡檢並固定競選廣告看板，競選活動應考量外出行車與場地安全，以防意外發生。另外，水利局今年已完成約110公里溝渠清淤、12座抽水站與240部抽水機測試，備妥1.5萬包沙包與150包太空包，並透過智慧防汛平台1,000餘部監控設備即時掌握水位。建設局完成4.8萬公尺側溝清淤、修剪行道樹逾5.4萬株；預防性卸下重要道路5,969面懸掛國旗；都發局累計拆除687件危險廣告物，並完成537次建築工地專案稽查。社會局整備550處避難收容處所，可容納逾38萬人；和平區7處易成孤島地區已備妥至少10日糧食及飲用水；衛生局已完成和平及梨山地區洗腎患者、高週數孕婦等慢性病患之預防性撤離提醒與藥物儲備。若台中市宣佈停班停課，文化局經管之文化中心、美術館與圖書館將同步暫停開放；勞工局將要求外送平台依規定停止外送服務，保障勞工出勤安全。