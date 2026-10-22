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▲強颱薔琵逼近！宣布停班停課縣市將暫停資收清運，出勤動態依各縣市公告為準。（示意圖／桃園環保局提供）

▲台北市設有30處限時垃圾收受點，若宣布停班停課將同步關閉、暫停收受。（圖／翻攝Google地圖）

強颱薔琵暴風圈逼近台灣，多個縣市宣布明（23）日停止上班上課，家戶垃圾該如何處理？《NOWNEWS今日新聞》整理全台最新清運規定。環保局提醒，只要宣布停班停課，當天夜間循線垃圾車與定點收運站全面暫停服務，請民眾切勿將垃圾堆放戶外，最新防颱清運規範與復收時程一次掌握。本文將隨時更新垃圾車異動資訊。北部：基隆市（待公布）｜台北市（待公布）｜新北市（待公布）｜桃園市（待公布）｜新竹市（待公布）｜新竹縣（待公布）中部：苗栗縣（待公布）｜台中市（待公布）｜彰化縣（待公布）｜南投縣（待公布）｜雲林縣（待公布）南部：嘉義市（待公布）｜嘉義縣（待公布）｜台南市（待公布）｜高雄市（待公布）｜屏東縣（待公布）東部與離島：宜蘭縣（待公布）｜花蓮縣（待公布）｜台東縣（待公布）｜澎湖縣（待公布）｜金門縣（待公布）｜連江縣（待公布）針對明（23）日強颱薔琵風雨最劇烈時段，全台各縣市環保局啟動防颱標準作業流程：：凡縣市政府正式宣布「停止上班上課」，為維護市民朋友與清潔隊員出勤安全，大部分縣市將同步暫停當日全線垃圾收運（包含日間巡迴車、夜間循線垃圾車、廚餘及資源回收車），但實際狀況仍依各縣市環保局的最新公告為準。：民眾原先向各鄉鎮市區清潔隊預約之大型廢棄物清運，颱風停班課期間全面暫停出勤，待天候穩定後再行安排。：若隔日風雨趨緩並恢復正常上班上課，各地清潔隊將全員出動投入環境整頓並全面恢復垃圾清運，並視垃圾量彈性增開清運車次。直轄市六都針對停止上班上課日之清運與定點收受站規範如下：台北市：宣布停班停課當日，夜間循線垃圾車全面停駛；全市 30 處限時定點收受點亦同步關閉、停止收受。新北市：宣布停班停課當日，全區暫停日間巡迴與夜間循線收運，民眾可透過「新北樂圾車」查詢颱風過後之復收動態。桃園市：宣布停班停課當日，全區各清運路線與定點站暫停服務，資源回收車亦停止收運。台中市：宣布停班停課當日，日間定點及夜間垃圾車全日暫停出勤。台南市：宣布停班停課當日，全市 37 個行政區全面停止清運垃圾與資源回收物。高雄市：宣布停班停課當日，全市垃圾清運全日暫停，清潔隊轉為防汛排水溝渠清淤與路樹傾倒待命。非直轄市各縣市清潔隊多隸屬各鄉鎮市公所，遇颱風停班停課之應變原則如下：：基隆市遇停班課即暫停全線清運；新竹市、新竹縣與苗栗縣各鄉鎮市公所清潔隊，依縣市政府停班課公告同步停收，若未達停班課標準則照常出勤。：彰化縣、南投縣、雲林縣遇全縣停班課全日停收；若僅仁愛、信義等山區鄉鎮因豪雨單獨停班課，該鄉鎮即刻停收，其餘正常上班課地區維持清運。：嘉義市、嘉義縣與屏東縣宣布停班停課當日全面暫停收運；屏東市機場北路資收場遇停班課亦配合關閉。：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣若因強風豪雨宣布停班課，沿線清運立即喊卡；澎湖縣、金門縣、連江縣受外島強陣風威脅，停班課當日所有垃圾車與定點站一律暫停作業。