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辯論時間喬不攏 雙方互控說法反覆

▲王育敏（右一）與邱太三各代表江啟臣、何欣純陣營與民視協商辯論細節，卻不歡而散。（圖／江啟臣競總提供，2026.10.22）

20分鐘全英文交鋒 何陣營反問：選民聽得懂嗎？

周永鴻再開轟 批全英文是「英文表演」

下屆台中市長選戰，藍綠陣營協商舉辦2場電視辯論會，卻傳出協商陷入僵局，不僅辯論時間喬不定，連是否納入「全英文交叉詰問」也引爆攻防。國民黨參選人江啟臣陣營要求安排20分鐘英文交互詰問，民進黨參選人何欣純陣營則反問「這是辦選民聽力測驗？還是懲罰聽不懂英文的選民？」強調江啟臣想說英文可以自己說，沒有理由要求何欣純也得用英文回答。目前藍綠陣營正協商2場台中市長電視辯論會，分別由中視與鏡電視合辦，以及民視籌辦。江啟臣陣營昨晚發布新聞稿，對辯論協商遲遲沒有結果表達遺憾，並強調團隊一路體諒、退讓，希望顧全大局。江啟臣陣營指出，20日在中視與鏡電視召開的協調會中，主辦單位原提供11月2日至6日供雙方挑選。江辦團隊當場表明11月2日可以全力配合，但何欣純陣營當時稱當天絕對不行；江辦因此調整行程，將4日、5日空出來，沒想到21日何辦又改口表示2日可以。江辦認為對方說法反覆，讓一路誠懇退讓的團隊錯愕、痛心。除了辯論時間，雙方另一個爭議焦點是英文問答。江啟臣陣營主張，交叉詰問應納入外語問答，藉此檢驗候選人的國際經驗與語言實力，並質疑何欣純標榜自己具有「英國碩士」學歷，為何到了辯論現場，面對短短幾分鐘、涉及國際視野的英文政策問答，卻有所顧慮。何欣純陣營則反駁，江啟臣團隊堅持在90分鐘的辯論中，安排20分鐘全英文交叉詰問，並不符合市民觀看辯論的主要需求。何辦尊重江啟臣使用英文，但認為應尊重多數市民，反對強制指定候選人的回答語言；主辦單位也已表明，不會強制作答者使用特定語言。何欣純競選主委蔡其昌表示，辯論的本質不是比賽，而是讓市民了解候選人的政見、未來施政方向與方針。他反問，難道江啟臣要懲罰聽不懂英文的選民？不懂英文的市民，沒有資格了解候選人的政見？競選總幹事邱太三也指出，連總統大選辯論都沒有強制全英文問答的前例，市長選舉電視辯論更應以多數市民熟悉的語言進行，讓選民看清候選人的優點。他並反問，難道江啟臣認為自己的優點，就只是會講英文？民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（22）日也加入戰局，表示台中市長選舉是要選出能治理城市的人，而不是讓市民參加英文聽力測驗。他指出，江啟臣如果喜歡講英文，大可以在整場辯論中全程使用英文，但市民真正想看的，是候選人的政策與城市治理能力，而不是英文表演。周永鴻並呼籲江啟臣，不要把「全英文」當成迴避辯論的藉口。英文問答究竟能否反映候選人的國際視野與施政能力，也成為這場辯論協商中雙方爭執的焦點。除了英文問答，辯論地點也成為另一項攻防。何欣純陣營質疑，江啟臣堅持辯論必須在台中舉行，但江啟臣平時也需要前往台北立法院開會，若配合電視台安排在台北攝影棚舉行，並非難事，質疑江陣營在地點一事設下條件，看不出參與辯論的誠意。藍綠雙方從辯論日期、英文問答一路爭到舉辦地點，原本要讓市民檢視候選人政策與治理能力的電視辯論，至今仍待協商。這場台中市長選戰的辯論會能否敲定時間、形式與地點，後續發展仍受關注。