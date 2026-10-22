薔琵颱風尚未抵台，台東長濱台11線沿海今（22）日就已出現驚人巨浪。Threads網友「@raymondo.rey」拍下白色浪花接連撞擊岸邊的畫面，巨浪彷彿要吞沒陸地，引發10萬名網友驚呼宛如海嘯，更令人聯想到動畫《崖上的波妞》，「驚人巨浪…透過螢幕都覺得很震撼！」中央氣象署提醒，今、明兩天東半部、基隆北海岸及恆春半島可能出現6公尺以上巨浪，多處沿海也有長浪風險，岸巡單位已加強巡查，擅闖公告警戒區最高可罰25萬元，提醒民眾不要冒險靠近海邊。
薔琵颱風還沒登陸！台東長濱巨浪翻騰 網驚：宛如海嘯
一名網友今日中午在Threads分享台東長濱的即時影像，拍攝位置約在台11線89至90公里處、長濱鄉竹湖至寧埔一帶。畫面中，沿海道路向前延伸，遠方海天一片灰白，大片浪花不斷翻起並拍打岸邊，從道路高處望去，巨浪彷彿越過海岸線，讓人感受到颱風接近前的強烈壓迫感，畫面彷彿末日將近。
原PO形容是「薔風呼嘯，琵浪滔天」，影片曝光後引來10萬人按讚，眾人紛紛驚呼「真的很有海嘯感覺」、「這角度好像要開進去海浪地獄！好嚇人」、「在崖上的波妞裡看過這個畫面」、「為什麼有一種世界末日的感覺」、「感覺好像電影裡才會看到的場景…好驚人」、「驚人巨浪⋯透過螢幕都覺得很震撼」。
東半部恐有6公尺巨浪！勿到海邊觀浪 擅闖警戒區最高罰25萬元
中央氣象署提醒，今、明兩天台灣周邊海面風浪偏大，可能出現3公尺以上大浪，其中東半部沿海，包括蘭嶼、綠島，以及基隆北海岸、恆春半島，都要留意6公尺以上巨浪。此外，基隆北海岸、中部以北、東半部沿海、恆春半島、澎湖及馬祖也可能出現長浪。
海巡署第一二岸巡隊則表示，薔琵颱風的路徑與強度仍在變化，沿海風景區及衝浪熱點的海象不穩，容易發生長浪。為降低意外風險，岸巡單位已加強各安檢所、巡邏站勤務，並針對岸際、港口及民眾常聚集觀浪的地點進行巡查，同時宣導颱風期間不要冒險從事海域遊憩活動。
岸巡隊也提醒，擅自進入公告警戒區，將依《災害防救法》函送主管機關裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。民眾可透過「GoOcean 海洋遊憩風險資訊」App掌握海象與風險預警燈號；若發現海域或岸際發生緊急事故，或有人需要協助，應立即撥打海巡署「118」免費服務專線。
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一名網友今日中午在Threads分享台東長濱的即時影像，拍攝位置約在台11線89至90公里處、長濱鄉竹湖至寧埔一帶。畫面中，沿海道路向前延伸，遠方海天一片灰白，大片浪花不斷翻起並拍打岸邊，從道路高處望去，巨浪彷彿越過海岸線，讓人感受到颱風接近前的強烈壓迫感，畫面彷彿末日將近。
原PO形容是「薔風呼嘯，琵浪滔天」，影片曝光後引來10萬人按讚，眾人紛紛驚呼「真的很有海嘯感覺」、「這角度好像要開進去海浪地獄！好嚇人」、「在崖上的波妞裡看過這個畫面」、「為什麼有一種世界末日的感覺」、「感覺好像電影裡才會看到的場景…好驚人」、「驚人巨浪⋯透過螢幕都覺得很震撼」。
中央氣象署提醒，今、明兩天台灣周邊海面風浪偏大，可能出現3公尺以上大浪，其中東半部沿海，包括蘭嶼、綠島，以及基隆北海岸、恆春半島，都要留意6公尺以上巨浪。此外，基隆北海岸、中部以北、東半部沿海、恆春半島、澎湖及馬祖也可能出現長浪。
海巡署第一二岸巡隊則表示，薔琵颱風的路徑與強度仍在變化，沿海風景區及衝浪熱點的海象不穩，容易發生長浪。為降低意外風險，岸巡單位已加強各安檢所、巡邏站勤務，並針對岸際、港口及民眾常聚集觀浪的地點進行巡查，同時宣導颱風期間不要冒險從事海域遊憩活動。
岸巡隊也提醒，擅自進入公告警戒區，將依《災害防救法》函送主管機關裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。民眾可透過「GoOcean 海洋遊憩風險資訊」App掌握海象與風險預警燈號；若發現海域或岸際發生緊急事故，或有人需要協助，應立即撥打海巡署「118」免費服務專線。
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